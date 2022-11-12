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曾是女神接班人…日甜美偶像沉寂6年突「下海」 AV專家：2022最強新人

聯合新聞網／ 綜合報導
日本甜美女偶像宣布引退後沉寂6年，沒想到一復出就是宣布「下海」，讓粉絲們相當驚訝。圖／取自Twitter@S1_No1_Style、@Alice_s0323
日本甜美女偶像宣布引退後沉寂6年，沒想到一復出就是宣布「下海」，讓粉絲們相當驚訝。圖／取自Twitter@S1_No1_Style@Alice_s0323

粉絲癡癡等著偶像復出的消息，沒想到等來的卻是「下海」震撼彈！日本成人產業發展蓬勃，年底再傳重磅消息，日本一名甜美女偶像過去曾被譽為「第二個佐佐木希」，卻於2016年宣布引退。近日再傳復出消息，沒想到她竟改名為四宮有朱（四宮ありす）轉戰「暗黑界」，嚇壞一票死忠粉絲。

四宮有朱「AV出道」的消息傳出後，立刻在網路上掀起討論，網友們也接連挖出四宮的背景。原來早在2014年，四宮便以「結城莉緒奈（結城りおな）」的藝名出道，以通告藝人的身分上了許多綜藝節目。當時正值高二的結城就擁有一對水汪汪的大眼睛，清純的模樣更被眾人視為「正統派美少女」，而後她推出個人寫真集，還獲得了「第二個佐佐木希」的稱號。

然而，2016年結城卻突然宣布退出演藝圈，並沉寂了將近6年的時間，期間陸續傳出她結婚生子的消息，但粉絲們仍殷殷期盼她回歸演藝圈。好不容易在2022年終於等到結城復出，沒想到她卻打著「正統藝能人」的身分轉戰「暗黑界」，更將藝名改為「四宮有朱」，讓粉絲們相當驚訝。

專門研究日本成人片的評論家及專欄作者「一劍浣春秋」也在《Play NO.1》發表相關文章，他認為四宮在沉寂的6年間一定發生了什麼事，才讓她選擇以AV女優身分復出，「以最快的速度賺到最多的錢」。此外，一劍浣春秋也相當看好其前景，更稱四宮有朱是「2022年最後也是最強的新人之姿出道」。

四宮有朱過去曾以「結城莉緒奈」的藝名出道，因外型甜美可愛，而被譽為「第二個佐佐木希」。圖／取自Twitter@Alice_s0323
四宮有朱過去曾以「結城莉緒奈」的藝名出道，因外型甜美可愛，而被譽為「第二個佐佐木希」。圖／取自Twitter@Alice_s0323

日本 女優

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