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警從毒窟中救出女嬰 22年後親自為她別上警徽

聯合新聞網／ 綜合報導
美國警察瓦爾迪維亞在22年前從毒窟中救出一名六周大的女嬰，如今她已從警校畢業，由他親自為她別上警徽。圖擷自外媒
美國警察瓦爾迪維亞在22年前從毒窟中救出一名六周大的女嬰，如今她已從警校畢業，由他親自為她別上警徽。圖擷自外媒

美國警察瓦爾迪維亞（Jeff Valdivia）在22年前從毒窟中救出一名六周大的女嬰，她的17歲生母毒品成癮，因此瓦爾迪維亞將女嬰帶離生母身邊，交由相關單位保護。如今女嬰長大成人，也成為一名警察，她邀請瓦爾迪維亞參加警校畢業典禮，由他親自為她別上警徽。

根據《福斯新聞》報導指出，來自美國南加州的瓦爾迪維亞是一名警察，他在2000年11月前往埃斯孔迪多（Escondido）南部的一個毒品屋，逮補一名違反假釋令的犯人。

瓦爾迪維亞抵達犯罪現場後，他在房內發現六周大的女嬰楊（Natalie Young），當時楊相當虛弱，體重嚴重不足，躺在生母旁邊，而床上還放著毒品吸食器，房內也相當髒亂。由於楊的生母沒有照顧能力，瓦爾迪維亞便帶離楊，並將她送交相關單位保護。

時至今日楊將從警察大學畢業，為了讓當年拯救她的警察知道她被一個充滿愛的家庭收養，且好好的成長為人，她特別邀請瓦爾迪維亞到警校參加畢業典禮，並請他親自為她戴上警徽。埃斯孔迪多警局也在臉書中祝賀，「恭喜妳，楊，歡迎你加入警察這個崇高的職業」。

毒品 美國

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