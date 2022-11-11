快訊

聯合報現場直擊COP27／我碳市場發展慢 彭啟明：台恐淪氣候殖民地

美股暴漲激勵台股早盤漲逾500點 台積電開盤勁揚34元

111年11月11日「13個1」千年一遇 民俗專家：把握2時機轉運

鯊口逃生！50歲女泳客險遭鯊魚咬斷腿 幸未傷及主要動脈及神經

香港01／ 撰文：夏洛特
美國50歲女子朱特尼克於德爾馬海灘遭到鯊魚襲擊，右大腿被咬掉一塊肉，她拼命掙扎，成功逃離鯊魚。（網上圖片）
美國50歲女子朱特尼克於德爾馬海灘遭到鯊魚襲擊，右大腿被咬掉一塊肉，她拼命掙扎，成功逃離鯊魚。（網上圖片）

美國聖地亞哥（San Diego）近日發生了1宗鯊魚咬人事件，1名50歲女子和同伴在海灘游泳時，突然遭到1條鯊魚襲擊。女子的大腿被鯊魚狠狠咬着，她拼命掙扎，最終才得以「鯊口逃生」。

綜合外媒報道，事發於11月4日早上，美國50歲女子朱特尼克（Lyn Jutronich）於德爾馬海灘（Del Mar Beach）遭到鯊魚襲擊，大腿的一塊肉被咬掉，但不幸中的大幸是她順利從鯊口逃生，沒有性命危險。

朱特尼克是游泳愛好者，每周都會在海中暢泳數次，而大部份日子都在聖地亞哥的海灘游着既定路線。事發當時，朱特尼克和同伴大偉（David）準備返回岸上之前，一如既往地在水中休息，「我們通常會放鬆幾分鐘，踩水，談談我們早餐要吃什麼」。詎料意外頓生，朱特尼克感到雙腿之間被狠狠地撞了一下，力度之大似要將她推上水面，然後她感到右大腿一陣劇痛。雖然被鯊魚襲擊並不常見，但是她還是飛快地明白過來，「我感到一個巨大的東西撞到了我，這很痛，然後我看到了1條鯊魚在我的雙腿間」。

「我向下望，看到了那條鯊魚在咬我的大腿，我絕對看到了牠的嘴」，朱特尼克表示鯊魚咬着她的大腿然後使勁地擺動了一下，撕咬下她大腿的一塊肉。她拼命掙扎，逃離鯊魚，並尖叫着告訴同伴大偉（David）她被咬了，又請求對方幫助她遊回岸上，「我記得我不斷地對他說『大偉，我被咬了！我很害怕！』」。大偉回頭看到海面上憑空出現的鯊魚背鰭，心感不妙，即時幫助驚魂未定的朱特尼克返回岸邊，而岸上的救生員及醫療團隊簡單幫她包紮止血，便將其送到附近醫院接受治療。

雖然傷口猙獰，但幸運的是，大腿上的主要動脈及神經並未受傷，因此只需要將右大腿的撕裂傷進行縫合，並給予抗生素治療，留院觀察數天就可以出院。朱特尼克表示感到「既不幸又十分幸運」，她坦言遇上鯊魚是罕見的「不幸」，而成功鯊口逃生就是她莫大幸運，至於日後是否會再游泳，她就表示要「逐步來」，最少要先等腿上的傷口癒合。

德爾馬海灘也在事發後豎立告示牌指有鯊魚出沒，需要關閉48小時；而救生員就證實襲擊朱特尼克的是幼年大白鯊。

朱特尼克感到「既不幸又十分幸運」，她坦言遇上鯊魚是罕見的「不幸」，而成功鯊口逃生就是她莫大幸運。（網上圖片）
朱特尼克感到「既不幸又十分幸運」，她坦言遇上鯊魚是罕見的「不幸」，而成功鯊口逃生就是她莫大幸運。（網上圖片）

延伸閱讀：

遭鯊魚攻擊險被咬斷臂　3孩爸勇抗逃生　4歲兒目擊經過讚「英雄」

2男搏鬥4.5小時釣起「喪屍鯊魚」　 身體四分之三被恐怖怪物啃光

文章授權轉載自《香港01》

鯊魚 美國 團隊 早餐

相關新聞

鯊口逃生！50歲女泳客險遭鯊魚咬斷腿 幸未傷及主要動脈及神經

美國聖地亞哥（San Diego）近日發生了1宗鯊魚咬人事件，1名50歲女子和同伴在海灘游泳時，突然遭到1條鯊魚襲擊。女子的大腿被鯊魚狠狠咬着，她拼命掙扎，最終才得以「鯊口逃生」。

悲傷！駕救護車救人 奪命車禍死者竟是親生兒崩潰 1句極心酸

馬來西亞近日發生令人心酸的命車禍。一名21歲男子駕駛電單車時與貨車相撞，當場死亡；49歲救護車司機接報駕車趕到現場救援，詎料抵達後發現男死者竟是自己的親生兒子，悲傷淚崩。

布魯塞爾警察遭持刀攻擊釀1死1傷 疑為恐攻

比利時布魯塞爾今天發生持刀攻擊案，造成一名員警死亡，另一人受傷，官方還在調查作案動機。一名司法人員透露，本案疑似涉及恐怖...

日本爆發第八波疫情

日本和南韓新冠疫情同步出現回溫跡象，有專家認為日本正進入第八波疫情。根據世界衛生組織（WHO）公布最新統計，日本10月3...

印度村莊酒遭盜 24隻大象疑似「醉倒」叢林

印度東部奧里薩省（Odisha）一座村莊出現盜酒事件，正當村民猜測「犯案者」是誰之際，有人發現附近叢林裏多達24隻大象疑...

研究：近半數美國人睡眠不足 社交時差危害健康

美國一項最新研究發現，近30%受訪者失眠或睡不好，約27%在白天仍昏昏欲睡；值得注意的是，至少46%受訪者有「社交時差」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。