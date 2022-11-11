鯊口逃生！50歲女泳客險遭鯊魚咬斷腿 幸未傷及主要動脈及神經

美國聖地亞哥（San Diego）近日發生了1宗鯊魚咬人事件，1名50歲女子和同伴在海灘游泳時，突然遭到1條鯊魚襲擊。女子的大腿被鯊魚狠狠咬着，她拼命掙扎，最終才得以「鯊口逃生」。

綜合外媒報道，事發於11月4日早上，美國50歲女子朱特尼克（Lyn Jutronich）於德爾馬海灘（Del Mar Beach）遭到鯊魚襲擊，大腿的一塊肉被咬掉，但不幸中的大幸是她順利從鯊口逃生，沒有性命危險。

朱特尼克是游泳愛好者，每周都會在海中暢泳數次，而大部份日子都在聖地亞哥的海灘游着既定路線。事發當時，朱特尼克和同伴大偉（David）準備返回岸上之前，一如既往地在水中休息，「我們通常會放鬆幾分鐘，踩水，談談我們早餐要吃什麼」。詎料意外頓生，朱特尼克感到雙腿之間被狠狠地撞了一下，力度之大似要將她推上水面，然後她感到右大腿一陣劇痛。雖然被鯊魚襲擊並不常見，但是她還是飛快地明白過來，「我感到一個巨大的東西撞到了我，這很痛，然後我看到了1條鯊魚在我的雙腿間」。

「我向下望，看到了那條鯊魚在咬我的大腿，我絕對看到了牠的嘴」，朱特尼克表示鯊魚咬着她的大腿然後使勁地擺動了一下，撕咬下她大腿的一塊肉。她拼命掙扎，逃離鯊魚，並尖叫着告訴同伴大偉（David）她被咬了，又請求對方幫助她遊回岸上，「我記得我不斷地對他說『大偉，我被咬了！我很害怕！』」。大偉回頭看到海面上憑空出現的鯊魚背鰭，心感不妙，即時幫助驚魂未定的朱特尼克返回岸邊，而岸上的救生員及醫療團隊簡單幫她包紮止血，便將其送到附近醫院接受治療。

雖然傷口猙獰，但幸運的是，大腿上的主要動脈及神經並未受傷，因此只需要將右大腿的撕裂傷進行縫合，並給予抗生素治療，留院觀察數天就可以出院。朱特尼克表示感到「既不幸又十分幸運」，她坦言遇上鯊魚是罕見的「不幸」，而成功鯊口逃生就是她莫大幸運，至於日後是否會再游泳，她就表示要「逐步來」，最少要先等腿上的傷口癒合。

德爾馬海灘也在事發後豎立告示牌指有鯊魚出沒，需要關閉48小時；而救生員就證實襲擊朱特尼克的是幼年大白鯊。

朱特尼克感到「既不幸又十分幸運」，她坦言遇上鯊魚是罕見的「不幸」，而成功鯊口逃生就是她莫大幸運。（網上圖片）

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文章授權轉載自《香港01》