悲傷！駕救護車救人 奪命車禍死者竟是親生兒崩潰 1句極心酸

馬來西亞近日發生令人心酸的命車禍。一名21歲男子駕駛電單車時與貨車相撞，當場死亡；49歲救護車司機接報駕車趕到現場救援，詎料抵達後發現男死者竟是自己的親生兒子，悲傷淚崩。

綜合外媒報道，事發11月6日下午4時30左右，21歲男子艾曼（Muhammad Aiman）駕駛電單車到一條公路時，嘗試超車，卻與從反方向駛來的貨車相撞，艾曼頭部重創當場死亡，30歲貨車司機則沒有大礙。

事故發生後，49歲救護車司機塔瓦（Mohd Taqwa Ismail）接報駕駛救護車趕到現場救援，沒想到卻迎來噩耗。他抵達時一眼認出肇事電單車，已有不祥預感，直至看到倒在地上的死者，證實是自己親生兒子，當場崩潰淚崩，「這是我擔任救護車司機的21年來，第一次面臨涉及家人情況，只有真主知道我當時的悲傷」。

塔瓦表示，與47歲妻子育有5名孩子，艾曼排行第二，個性文靜受人歡迎，適應力亦強。塔瓦又說，事發前一天，艾曼突然說想在家吃晚飯，於是他炸了魚，艾曼更把部份魚留到當天中午再吃，卻原來是兩父子「最後晚餐」，從此天人永隔。

警方目前正以魯莽或危險駕駛導致死亡調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》