海洋療癒人心 藍色空間有益健康

請帶傷心的朋友去看看大海！愈來愈多研究表明，如海洋、河川等「藍色空間」有助於民眾的心理健康，甚至能改變血壓、血流等身體狀況，降低肥胖、心血管疾病的機率。

神奇的藍色空間

《BBC》報導，英國公益團體「海洋庇護」（Sea Sanctuary）表示，將心理治療與海洋活動結合，能有效提升心理健康。該團體強調，在河流、湖泊和大海等「藍色空間」中，可促進情緒恢復平穩。

眾多研究指出，人類的身心健康與自然環境有著高度關聯，人類因為都市化失去與自然的互動，導致了心理健康出現問題。研究指出，僅僅是看著自然風景，就會促進唾液、血壓與大腦活動的改變；在自然環境中，也會接觸到海洋或河流中的益生菌，增強皮膚與呼吸道的功能。

心理健康研究人員坎伯指出，海洋等「藍色空間」，能幫助民眾解脫日常煩惱。他描述，「海浪拍打的聲音、空氣中的淡淡鹹味與沙子觸碰腳掌的觸感，都有助於人們身體與大腦的放鬆休息」。

公共安全議題浮現

格拉斯哥卡利多尼亞大學的專家們發現，在「藍色空間」休息，還能降低肥胖、心血管疾病與死亡的風險。研究員史密斯說，自然環境的好處，不僅在心理，更能影響到生理。

河水湍急流動、海浪拍打岸邊的聲音，都是「粉紅色噪音」，這類噪音在低頻率的時候聲音比較大，是一種「溫和且令人舒適的噪音」，此類聲音有助於睡眠和改善記憶力。

然而，隨著越來越多的人享受藍色空間的時光時，公共安全的問題也浮上檯面。而且在英國，河川汙染也成為日益嚴重的問題，僅14%的水域達成「良好生態」的標準。

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