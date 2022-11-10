快訊

蔣萬安展決心辭立委…高虹安是否跟進？競辦回應了

合庫出手！砸8502萬標下西門町成都楊桃冰店面 每坪達475萬

海洋療癒人心 藍色空間有益健康

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究表明，如海洋、河川等「藍色空間」有助於改善民眾的心理健康。法新社
研究表明，如海洋、河川等「藍色空間」有助於改善民眾的心理健康。法新社

請帶傷心的朋友去看看大海！愈來愈多研究表明，如海洋、河川等「藍色空間」有助於民眾的心理健康，甚至能改變血壓、血流等身體狀況，降低肥胖心血管疾病的機率。

神奇的藍色空間

BBC》報導，英國公益團體「海洋庇護」（Sea Sanctuary）表示，將心理治療與海洋活動結合，能有效提升心理健康。該團體強調，在河流、湖泊和大海等「藍色空間」中，可促進情緒恢復平穩。

眾多研究指出，人類的身心健康與自然環境有著高度關聯，人類因為都市化失去與自然的互動，導致了心理健康出現問題。研究指出，僅僅是看著自然風景，就會促進唾液、血壓與大腦活動的改變；在自然環境中，也會接觸到海洋或河流中的益生菌，增強皮膚與呼吸道的功能。

心理健康研究人員坎伯指出，海洋等「藍色空間」，能幫助民眾解脫日常煩惱。他描述，「海浪拍打的聲音、空氣中的淡淡鹹味與沙子觸碰腳掌的觸感，都有助於人們身體與大腦的放鬆休息」。

公共安全議題浮現

格拉斯哥卡利多尼亞大學的專家們發現，在「藍色空間」休息，還能降低肥胖、心血管疾病與死亡的風險。研究員史密斯說，自然環境的好處，不僅在心理，更能影響到生理。

河水湍急流動、海浪拍打岸邊的聲音，都是「粉紅色噪音」，這類噪音在低頻率的時候聲音比較大，是一種「溫和且令人舒適的噪音」，此類聲音有助於睡眠和改善記憶力。

然而，隨著越來越多的人享受藍色空間的時光時，公共安全的問題也浮上檯面。而且在英國，河川汙染也成為日益嚴重的問題，僅14%的水域達成「良好生態」的標準。

【更多精采內容，詳見

噪音 心血管疾病 肥胖

延伸閱讀

血壓飆高瀕臨腦中風！六旬男查遍竟與心肺血管無關，是「腎血管性高血壓」

南投黑布條爭議 綠質疑縣府淪打手、藍批做賊喊抓賊

台南市舉辦「打造疫後健康心」健走 宣導疫後心理健康

市議員化身妙主廚 最強母雞北上相挺

相關新聞

北海道鮭魚「暴增變50萬隻」擠滿整條河 居民專家都看傻眼

鮭魚最知名的特性之一，莫過於會逆流而上，到河川上游處產卵。近來在日本北海道，則發生明顯比過往還要更多的鮭魚回流，使得整條河川裡擠得滿滿都是鮭魚的奇景，連專家都感到相當震驚。

6歲兒有買機位卻被坐走「獨飛嚇哭」 航空公司否認重複劃位

英國一名媽媽為兒子訂了機票，準備全家一起飛回英國，不過登機時卻發現兒子的位子已經被坐走了。女子向航空公司反應，認為是航空公司重複劃位，但航空公司卻只表示是因技術障礙才出現這樣的錯誤，還要求男童坐到其他座位。

日本雜交趴名單有醫生、僧侶 主辦被抓供稱只是興趣「沒賺半毛錢」

日本近來再度傳出雜交趴事件。一位名為高橋亮太的31歲男子，涉嫌在2020年舉辦過數次雜交趴，讓還就讀高中生的女性朋友與多位男子發生性關係，因而犯下買春仲介、未成年買春等法律。事後警方發現，高橋嫌犯辦這些趴居然不是為了賺錢，而是出於自己的興趣。

走一趟斯里蘭卡旅遊 她自創康普茶品牌年賺400萬

來自英國的艾歐法（Eaoifa Forward）歷經各種人生斜槓後，對生活感到疲乏，去了一趟斯里蘭卡，回國將家中客房改造為釀製廠，推出自有品牌的康普茶，每年賺進12萬鎊（約台幣430萬）。

螢火蟲之墓水果糖絕跡 日本百年企業佐久間製菓停業

日本百年企業「佐久間製菓株式會社」今天宣布將於明年1月停業。該公司熱門產品「佐久間式水果糖」因出現在宮崎駿動畫電影「螢火...

躲過警方偵測！石墨稀妙用多 可做紅外線隱形外套

貼滿黑色貼片的白色外套，竟然能躲過警方的紅外線追蹤？倫敦企業Vollebak發明出一款「熱迷彩夾克」，造價高達10萬英鎊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。