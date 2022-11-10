北海道鮭魚「暴增變50萬隻」擠滿整條河 居民專家都看傻眼

鮭魚最知名的特性之一，莫過於會逆流而上，到河川上游處產卵。近來在日本北海道，則發生明顯比過往還要更多的鮭魚回流，使得整條河川裡擠得滿滿都是鮭魚的奇景，連專家都感到相當震驚。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，北海道千歲市的河川近來出現大量逆流返鄉的鮭魚，數量估計超過50萬隻。由於歷年來同時期的鮭魚數量，大概落在20萬隻左右，因此像現在這樣塞滿整條河川的鮭魚群，當地居民還是第一次見到。

千歲水族館館長菊池基弘認為，過去北海道經常被講鮭魚很少，但今年七月開始觀測到有鮭魚出現之後，數量就不斷在增加。從十月開始，每天的魚群量都像現在這麼驚人。由於數量實在太多了，連他都感受到衝擊。推測應該是三年前春天的海水溫度較低，有利於小魚的生存，演變成現在大量成年鮭魚出現的狀況。

雖然鮭魚是餐桌上常見的食材，不過菊池提醒，鮭魚在產卵之前的兩個月會停止吃飼料，造成體脂肪下降味道變差。因此通常可食用的鮭魚，不會選用在河川捕捉的。另外在北海道，河裡釣鮭魚也屬於違法行為。

不過今年北海道附近海域的鮭魚產量，比起去年增加到1.6倍。然而受到近年捕魚狀況不佳的影響，暫時還無法期待魚價下降。