快訊

蔣萬安請辭立委 阮昭雄開第一槍宣布投入補選、做好勝選準備

天母人哭了！爆餡貝果MIOPANE天母東旗艦店驚傳停業

口罩、逐桌敬酒一起解禁？羅一鈞：會考量時令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北海道鮭魚「暴增變50萬隻」擠滿整條河 居民專家都看傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
北海道千歲地區出現大量鮭魚，連當地居民都第一次看到。圖擷自朝日電視台
北海道千歲地區出現大量鮭魚，連當地居民都第一次看到。圖擷自朝日電視台

鮭魚最知名的特性之一，莫過於會逆流而上，到河川上游處產卵。近來在日本北海道，則發生明顯比過往還要更多的鮭魚回流，使得整條河川裡擠得滿滿都是鮭魚的奇景，連專家都感到相當震驚。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，北海道千歲市的河川近來出現大量逆流返鄉的鮭魚，數量估計超過50萬隻。由於歷年來同時期的鮭魚數量，大概落在20萬隻左右，因此像現在這樣塞滿整條河川的鮭魚群，當地居民還是第一次見到。

千歲水族館館長菊池基弘認為，過去北海道經常被講鮭魚很少，但今年七月開始觀測到有鮭魚出現之後，數量就不斷在增加。從十月開始，每天的魚群量都像現在這麼驚人。由於數量實在太多了，連他都感受到衝擊。推測應該是三年前春天的海水溫度較低，有利於小魚的生存，演變成現在大量成年鮭魚出現的狀況。

雖然鮭魚是餐桌上常見的食材，不過菊池提醒，鮭魚在產卵之前的兩個月會停止吃飼料，造成體脂肪下降味道變差。因此通常可食用的鮭魚，不會選用在河川捕捉的。另外在北海道，河裡釣鮭魚也屬於違法行為。

不過今年北海道附近海域的鮭魚產量，比起去年增加到1.6倍。然而受到近年捕魚狀況不佳的影響，暫時還無法期待魚價下降。

日本 北海道 鮭魚

延伸閱讀

神網友手作「咖啡木雕」太逼真 網友驚：連泡泡都超還原

影／整台iPhone掉進BBQ火堆烤焦 她一拆保護殼卻見驚喜

影／新技術拍下宇宙奇景「創生之柱」 網友嘆：美得難以形容

日本雜交趴名單有醫生、僧侶 主辦被抓供稱只是興趣「沒賺半毛錢」

相關新聞

日本雜交趴名單有醫生、僧侶 主辦被抓供稱只是興趣「沒賺半毛錢」

日本近來再度傳出雜交趴事件。一位名為高橋亮太的31歲男子，涉嫌在2020年舉辦過數次雜交趴，讓還就讀高中生的女性朋友與多位男子發生性關係，因而犯下買春仲介、未成年買春等法律。事後警方發現，高橋嫌犯辦這些趴居然不是為了賺錢，而是出於自己的興趣。

6歲兒有買機位卻被坐走「獨飛嚇哭」 航空公司否認重複劃位

英國一名媽媽為兒子訂了機票，準備全家一起飛回英國，不過登機時卻發現兒子的位子已經被坐走了。女子向航空公司反應，認為是航空公司重複劃位，但航空公司卻只表示是因技術障礙才出現這樣的錯誤，還要求男童坐到其他座位。

北海道鮭魚「暴增變50萬隻」擠滿整條河 居民專家都看傻眼

鮭魚最知名的特性之一，莫過於會逆流而上，到河川上游處產卵。近來在日本北海道，則發生明顯比過往還要更多的鮭魚回流，使得整條河川裡擠得滿滿都是鮭魚的奇景，連專家都感到相當震驚。

走一趟斯里蘭卡旅遊 她自創康普茶品牌年賺400萬

來自英國的艾歐法（Eaoifa Forward）歷經各種人生斜槓後，對生活感到疲乏，去了一趟斯里蘭卡，回國將家中客房改造為釀製廠，推出自有品牌的康普茶，每年賺進12萬鎊（約台幣430萬）。

螢火蟲之墓水果糖絕跡 日本百年企業佐久間製菓停業

日本百年企業「佐久間製菓株式會社」今天宣布將於明年1月停業。該公司熱門產品「佐久間式水果糖」因出現在宮崎駿動畫電影「螢火...

躲過警方偵測！石墨稀妙用多 可做紅外線隱形外套

貼滿黑色貼片的白色外套，竟然能躲過警方的紅外線追蹤？倫敦企業Vollebak發明出一款「熱迷彩夾克」，造價高達10萬英鎊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。