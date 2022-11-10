走一趟斯里蘭卡旅遊 她自創康普茶品牌年賺400萬

來自英國的艾歐法（Eaoifa Forward）歷經各種人生斜槓後，對生活感到疲乏，去了一趟斯里蘭卡，回國將家中客房改造為釀製廠，推出自有品牌的康普茶，每年賺進12萬鎊（約台幣430萬）。

根據《太陽報》報導，艾歐法在倫敦生活了15年，一邊以演員作為志業，也身兼多份工作以維持生計。她說：「在掌握所有工作平衡之下，我已經到了疲憊的地步，且有嚴重的焦慮。」由於生活缺乏穩定性，她決定去斯里蘭卡旅行，藉機重新思考自己的職涯，也因為在斯國旅行接觸到對身體有益處的康普茶。

艾歐法表示，旅行讓自己慢下來，也因為喝了康普茶自己身體有了不一樣轉變。在斯里蘭卡的10天中，她每天喝都感覺身體有新能量，因為略帶氣泡的口感，非常清爽，也讓她把康普茶作為飲料或酒精的替代品。

回到倫敦後，因為念念不忘康普茶的味道，艾歐法決定自己製作，她把家裡的客房改造為釀製室，家人也幫忙把空間打造的更專業。最後她成功研發出屬於自己品牌的康普茶，在倫敦各地市場販售。鑑於大家對康普茶認識廣泛，她的業績也迅速成長，並供應到健身房、瑜伽教室、餐廳等。

艾歐法表示，康普茶與斯里蘭卡為自己帶來生命的新契機，也讓她年收入達12萬英鎊（約台幣430萬元），她對生活感到穩定，也鼓勵大家要放手去嘗試，相信自己所做。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康