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挺過二戰卻不敵疫情...《螢火蟲之墓》水果糖買不到了 114年公司走入歷史
日本傳媒11月9日報導，當地老牌糖果生產商佐久間製菓決定在2023年1月20日停業。該公司生產的「佐久間式水果糖」（サクマ式ドロップス）曾經在動畫《再見螢火蟲》（火垂るの墓，又譯螢火蟲之墓）內登場，並因此深入民心。
日本《每日新聞》及雅虎新聞網報導，根據佐久間製菓的網站顯示，該款糖果在1908年面世，是當時首次在日本生產的水果糖。該公司的生產工場在二戰時雖然被戰火破壞，但在1948年重新運作，其後逐漸擴大知名度。
報導指出，佐久間受到其他廉價商品的競爭，加上近年的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴大影響銷售及人手調配，以及原材料和能源價格上升影響，導致公司在2021年9月結束的財政年度錄得1.51億日圓赤字，最終決定在明年初停業，為超過114年的歷史劃上句號。
而以二戰末期為題、吉卜力工作室製作的動畫《再見螢火蟲》之中，就多次出現女主角節子手持該款水果糖紅色盒子的場面，令不少人留下深刻印象。佐久間之後就推出復刻版，重現動畫內的包裝。
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文章授權轉載自《香港01》
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