快訊

美式中餐霸主出身台灣 50年累積台幣上千億身價

加碼美國3奈米120億美元投資？台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺過二戰卻不敵疫情...《螢火蟲之墓》水果糖買不到了 114年公司走入歷史

香港01／ 張子傑
佐久間製菓曾推出《再見螢火蟲》版本的復刻版水果糖。圖／翻攝自香港01
佐久間製菓曾推出《再見螢火蟲》版本的復刻版水果糖。圖／翻攝自香港01

日本傳媒11月9日報導，當地老牌糖果生產商佐久間製菓決定在2023年1月20日停業。該公司生產的「佐久間式水果糖」（サクマ式ドロップス）曾經在動畫《再見螢火蟲》（火垂るの墓，又譯螢火蟲之墓）內登場，並因此深入民心。

日本《每日新聞》及雅虎新聞網報導，根據佐久間製菓的網站顯示，該款糖果在1908年面世，是當時首次在日本生產的水果糖。該公司的生產工場在二戰時雖然被戰火破壞，但在1948年重新運作，其後逐漸擴大知名度。

報導指出，佐久間受到其他廉價商品的競爭，加上近年的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19疫情擴大影響銷售及人手調配，以及原材料和能源價格上升影響，導致公司在2021年9月結束的財政年度錄得1.51億日圓赤字，最終決定在明年初停業，為超過114年的歷史劃上句號。

而以二戰末期為題、吉卜力工作室製作的動畫《再見螢火蟲》之中，就多次出現女主角節子手持該款水果糖紅色盒子的場面，令不少人留下深刻印象。佐久間之後就推出復刻版，重現動畫內的包裝。

延伸閱讀：

日清首季少賺3%　袋裝麵需求增帶動香港業務收入上升6.6%

螢火蟲現身屯門！尾着綠燈停大廈外牆　街坊驚喜：人生第二次見！

文章授權轉載自《香港01》

吉卜力 動畫 二戰 疫情 COVID-19

相關新聞

挺過二戰卻不敵疫情...《螢火蟲之墓》水果糖買不到了 114年公司走入歷史

日本傳媒11月9日報導，當地老牌糖果生產商佐久間製菓決定在2023年1月20日停業。該公司生產的「佐久間式水果糖」（サクマ式ドロップス）曾經在動畫《再見螢火蟲》...

想讓身上香香的 噴霧瓶突爆炸讓鮮肉男大生毀容

英國一名大學生，原本想用止汗香氛噴霧讓自己身上散發迷人香氣，想不到準備使用時罐子卻在他手上爆炸，導致他臉上留下永久傷疤。

托斯卡尼發現2000多年歷史青銅像 可能改寫義大利歷史

美國NBC新聞報導，考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。

15歲少年以斧頭砍死4親人埋化糞池 鄰指家人曾控他偷錢

印度特里普拉邦（Tripura）達來縣 （Dhalai）近日發生1宗弒親的倫常慘案。1名少年用斧頭將血親殺害後埋屍坑內，為了掩蓋犯案聲響，更刻意將音樂聲量調高。目前，少年已被拘留，犯案動機仍在調查中。

不忍妻癌末將離世 暖心夫病房舉辦迪士尼婚禮為妻圓夢

28歲的柯斯蒂因癌末住進醫院，無法去她最喜歡的迪士尼樂園，為了一圓她的夢想，她的先生特地在醫院裡舉辦一場迪士尼婚禮，希望可以讓她開心。

挪威公主與未婚夫投入另類療法事業 放棄王室職責

挪威王室今天表示，瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）為了專注於與未婚夫韋瑞特的另類療法事業，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。