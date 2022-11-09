快訊

沖繩嘉手納的商機與宿怨 「投資美軍地皮」廣告台灣也有

高虹安助理費涉貪汙？他揭踩到郭台銘「8字紅線」

想讓身上香香的 噴霧瓶突爆炸讓鮮肉男大生毀容

聯合新聞網／ 綜合報導
喬許因為噴霧罐子爆炸，導致臉上留下永久傷痕。圖擷自Birmingham Live
喬許因為噴霧罐子爆炸，導致臉上留下永久傷痕。圖擷自Birmingham Live

英國一名大學生，原本想用止汗香氛噴霧讓自己身上散發迷人香氣，想不到準備使用時罐子卻在他手上爆炸，導致他臉上留下永久傷疤。

據《地鐵報》（Metro）報導，21歲的喬許（Josh Ditchfield）某天打算使用香氛噴霧，卻因罐子爆炸受傷。他表示，當時他準備要用香氛噴霧，蓋子都還沒打開，他只是把罐子拿在手上，罐子就突然爆炸了。

喬許說，當下連爆炸聲都沒有，罐子就突然爆開，罐子底部的碎片因爆炸威力飛進喬許的鼻子，在他的鼻子和臉部造成傷痕。不僅如此，罐子裡的液體也全都飛濺出來，甚至噴進喬許的眼睛裡，讓喬許疼痛難耐，趕緊跑到浴室沖洗。後來喬許到醫院就醫，醫護人員表示，幸好他當下處理得當有趕緊沖水，否則很可能因此失明。雖然眼睛保住了，但喬許還是因為這場意外縫了六針。

他在受訪時表示，受傷後他對自己感到很沒自信，雖然縫線拆掉了，但臉上還是留下一條難看的傷疤，為了不讓人們盯著他的臉看，喬許只好去到哪都戴著口罩。他說自己覺得那條傷疤非常突兀，這樣的受傷原因根本不該發生，因此他要提醒大眾使用這類產品的風險。

該香氛噴霧的製造商發言人表示，聽到這樣的意外十分遺憾，但所有香氛罐在出廠前都經過工廠測試，強調所有產品在生產過程中都經過嚴格把關。發言人表示將進一步請品管和安全部門徹查該產品，確認意外肇因。

爆炸 口罩 大學生

延伸閱讀

常在鏡子看到1970年代的自己 她因腦傷留下長期幻覺

因「少年白」被霸凌每週花5千染黑 正妹媽轉念擁抱白髮

英國女乘客喝醉登機 攻擊機組人員遭請下機

長太嫩？35歲媽帶孩子超市買酒被拒 店員理由讓她大怒

相關新聞

托斯卡尼發現2000多年歷史青銅像 可能改寫義大利歷史

美國NBC新聞報導，考古學家日前在義大利托斯卡尼地區一處古溫泉發現了一批青銅像，稱有可能改寫義大利過渡到羅馬帝國的歷史。

想讓身上香香的 噴霧瓶突爆炸讓鮮肉男大生毀容

英國一名大學生，原本想用止汗香氛噴霧讓自己身上散發迷人香氣，想不到準備使用時罐子卻在他手上爆炸，導致他臉上留下永久傷疤。

15歲少年以斧頭砍死4親人埋化糞池 鄰指家人曾控他偷錢

印度特里普拉邦（Tripura）達來縣 （Dhalai）近日發生1宗弒親的倫常慘案。1名少年用斧頭將血親殺害後埋屍坑內，為了掩蓋犯案聲響，更刻意將音樂聲量調高。目前，少年已被拘留，犯案動機仍在調查中。

不忍妻癌末將離世 暖心夫病房舉辦迪士尼婚禮為妻圓夢

28歲的柯斯蒂因癌末住進醫院，無法去她最喜歡的迪士尼樂園，為了一圓她的夢想，她的先生特地在醫院裡舉辦一場迪士尼婚禮，希望可以讓她開心。

挪威公主與未婚夫投入另類療法事業 放棄王室職責

挪威王室今天表示，瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）為了專注於與未婚夫韋瑞特的另類療法事業，...

鮪魚罐頭裡面發現蟑螂該賠多少？日本法院這樣判

日本靜岡市羽衣食品（Hagoromo Foods Corp.）委託同市興津食品（Okitsu Foods）產的鮪魚罐頭被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。