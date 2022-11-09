想讓身上香香的 噴霧瓶突爆炸讓鮮肉男大生毀容

英國一名大學生，原本想用止汗香氛噴霧讓自己身上散發迷人香氣，想不到準備使用時罐子卻在他手上爆炸，導致他臉上留下永久傷疤。

據《地鐵報》（Metro）報導，21歲的喬許（Josh Ditchfield）某天打算使用香氛噴霧，卻因罐子爆炸受傷。他表示，當時他準備要用香氛噴霧，蓋子都還沒打開，他只是把罐子拿在手上，罐子就突然爆炸了。

喬許說，當下連爆炸聲都沒有，罐子就突然爆開，罐子底部的碎片因爆炸威力飛進喬許的鼻子，在他的鼻子和臉部造成傷痕。不僅如此，罐子裡的液體也全都飛濺出來，甚至噴進喬許的眼睛裡，讓喬許疼痛難耐，趕緊跑到浴室沖洗。後來喬許到醫院就醫，醫護人員表示，幸好他當下處理得當有趕緊沖水，否則很可能因此失明。雖然眼睛保住了，但喬許還是因為這場意外縫了六針。

他在受訪時表示，受傷後他對自己感到很沒自信，雖然縫線拆掉了，但臉上還是留下一條難看的傷疤，為了不讓人們盯著他的臉看，喬許只好去到哪都戴著口罩。他說自己覺得那條傷疤非常突兀，這樣的受傷原因根本不該發生，因此他要提醒大眾使用這類產品的風險。

該香氛噴霧的製造商發言人表示，聽到這樣的意外十分遺憾，但所有香氛罐在出廠前都經過工廠測試，強調所有產品在生產過程中都經過嚴格把關。發言人表示將進一步請品管和安全部門徹查該產品，確認意外肇因。