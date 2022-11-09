快訊

台數科循鏡電視模式申設新聞台可行？ 業界：觀察這2人

永和40元鹹酥雞事件唯一目擊者：連警察也沒發現他是唐寶寶

認真存錢反而變更窮？吳淡如提醒通膨時代一定要具備3個逆轉思考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

15歲少年以斧頭砍死4親人埋化糞池 鄰指家人曾控他偷錢

香港01／ 撰文：夏洛特
印度15歲少年蘇普里亞於5日晚間用斧頭將4名家人殺死，並埋屍坑中。圖/網上圖片
印度15歲少年蘇普里亞於5日晚間用斧頭將4名家人殺死，並埋屍坑中。圖/網上圖片

印度特里普拉邦（Tripura）達來縣 （Dhalai）近日發生1宗弒親的倫常慘案。1名少年用斧頭將血親殺害後埋屍坑內，為了掩蓋犯案聲響，更刻意將音樂聲量調高。目前，少年已被拘留，犯案動機仍在調查中。

綜合外媒報道，事發於11月5日晚間9點半，印度15歲少年蘇普里亞（Supriya Debnath）突然用斧頭將4名熟睡的家人殺死，並將屍體埋在家後面正在興建的化糞池中，之後逃之夭夭。4名受害人分別是70歲的祖父巴達爾（Badal Debnath）、32歲的母親蘇米塔（Sumita Debnath）、10歲的妹妹蘇帕納（Suparna Debnath）、42歲住在隔壁的親戚Rekha Debnath。

蘇普里亞的父親於深夜下班回家發現家中全是血迹，恐懼之下發現家後面的大坑中有屍體，驚動了鄰居，於是共同報案。鄰居就表示事發當時蘇普里亞的家中傳出震耳欲聾的音樂聲。

卡馬爾普爾（Kamalpur）分區警官亞達夫（Ramesh Yadav）於6日公布案情指，「（5日）晚上11點左右，我們得到消息，從房屋外的1個坑裏發現了1具屍體。當我們的團隊到達現場挖掘時，一共發現了4具屍體，死者中有3女1男。全部來自同一個家庭」。亞達夫補充，警方於凌晨6時於市場附近逮捕被告，「被告是屬於同一個家庭的未成年人，目前已被我們拘留」。

據印度媒體報道，蘇普里亞對罪行直認不諱，表示作案時刻意把音樂音量調高，以掩蓋家人被殺害時的尖叫聲。有村民就表示少年曾被指控從家中偷錢，及過度沉迷犯罪題材相關的遊戲。而警方就已根據《印度刑法典》（IPC）第302條（謀殺）、201條（銷毀證據）立案起訴蘇普里亞，至於他的犯罪原因仍在調查中。

延伸閱讀：

倫常慘案│救護車司機狠殺16歲女兒　自拍揭心寒殺機：給了她一切…

倫常慘案｜狠母扔4歲女落樓致死　扮意外因1鐵證被捕　揭心寒殺機 | 香港01

文章授權轉載自《香港01》

印度

相關新聞

15歲少年以斧頭砍死4親人埋化糞池 鄰指家人曾控他偷錢

印度特里普拉邦（Tripura）達來縣 （Dhalai）近日發生1宗弒親的倫常慘案。1名少年用斧頭將血親殺害後埋屍坑內，為了掩蓋犯案聲響，更刻意將音樂聲量調高。目前，少年已被拘留，犯案動機仍在調查中。

不忍妻癌末將離世 暖心夫病房舉辦迪士尼婚禮為妻圓夢

28歲的柯斯蒂因癌末住進醫院，無法去她最喜歡的迪士尼樂園，為了一圓她的夢想，她的先生特地在醫院裡舉辦一場迪士尼婚禮，希望可以讓她開心。

挪威公主與未婚夫投入另類療法事業 放棄王室職責

挪威王室今天表示，瑪莎露易絲公主（Princess Martha Louise）為了專注於與未婚夫韋瑞特的另類療法事業，...

鮪魚罐頭裡面發現蟑螂該賠多少？日本法院這樣判

日本靜岡市羽衣食品（Hagoromo Foods Corp.）委託同市興津食品（Okitsu Foods）產的鮪魚罐頭被...

非洲人稻米需求增 紛前往亞洲取經

非洲吃米需求大增，市場稻米供不應求。近年來，特別是都會區的非洲國家對於白米需求較往年增加，不過，由於受到氣候變遷以及當地缺乏種植經驗導致收成率不佳，因此，許多非洲國家已向泰國、越南等國家求援，希望能進

菲律賓環球小姐選美 首次開放已婚佳麗報名

2023年菲律賓環球小姐選美報名開跑，主辦單位首度註明只要是女性，不論婚姻狀況皆可報名，且無身高限制。這是菲律賓環球小姐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。