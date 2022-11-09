15歲少年以斧頭砍死4親人埋化糞池 鄰指家人曾控他偷錢

印度特里普拉邦（Tripura）達來縣 （Dhalai）近日發生1宗弒親的倫常慘案。1名少年用斧頭將血親殺害後埋屍坑內，為了掩蓋犯案聲響，更刻意將音樂聲量調高。目前，少年已被拘留，犯案動機仍在調查中。

綜合外媒報道，事發於11月5日晚間9點半，印度15歲少年蘇普里亞（Supriya Debnath）突然用斧頭將4名熟睡的家人殺死，並將屍體埋在家後面正在興建的化糞池中，之後逃之夭夭。4名受害人分別是70歲的祖父巴達爾（Badal Debnath）、32歲的母親蘇米塔（Sumita Debnath）、10歲的妹妹蘇帕納（Suparna Debnath）、42歲住在隔壁的親戚Rekha Debnath。

蘇普里亞的父親於深夜下班回家發現家中全是血迹，恐懼之下發現家後面的大坑中有屍體，驚動了鄰居，於是共同報案。鄰居就表示事發當時蘇普里亞的家中傳出震耳欲聾的音樂聲。

卡馬爾普爾（Kamalpur）分區警官亞達夫（Ramesh Yadav）於6日公布案情指，「（5日）晚上11點左右，我們得到消息，從房屋外的1個坑裏發現了1具屍體。當我們的團隊到達現場挖掘時，一共發現了4具屍體，死者中有3女1男。全部來自同一個家庭」。亞達夫補充，警方於凌晨6時於市場附近逮捕被告，「被告是屬於同一個家庭的未成年人，目前已被我們拘留」。

據印度媒體報道，蘇普里亞對罪行直認不諱，表示作案時刻意把音樂音量調高，以掩蓋家人被殺害時的尖叫聲。有村民就表示少年曾被指控從家中偷錢，及過度沉迷犯罪題材相關的遊戲。而警方就已根據《印度刑法典》（IPC）第302條（謀殺）、201條（銷毀證據）立案起訴蘇普里亞，至於他的犯罪原因仍在調查中。

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