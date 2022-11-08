25歲女酒吧狂歡後搭計程車失聯 隔天陳屍公路旁「疑遭暴力致死」

墨西哥日前驚傳一起駭人命案，一名25歲女子與友人相約酒吧狂歡，卻在搭乘計程車返家途中失聯，隔天其屍體在距離首都85公里遠的公路上被發現，屍檢報告指出，其生前可能遭受暴力攻擊，更傳出有檢察官疑似與兇嫌勾結、試圖吃案，引發墨西哥民眾關注。

根據英國鏡報（The Mirror）報導，墨西哥一名年僅25歲的年輕女子亞莉阿德娜（Ariadna Fernanda López Díaz）於10月30日晚間失聯，失蹤地點位在墨西哥城的康德薩（La Condesa）地區，當晚她與友人一同在酒吧內狂歡，最後一次被人目擊時，她正搭上計程車準備返家。

然而，莉阿德娜當晚並沒有回到家中，其親人隨即向警方通報失踪，並在社交媒體上發布照片尋人。隔天，一群自行車騎士在墨西哥首都南方約85公里的莫雷洛斯州（Morelos State）附近一段高速公路上發現其屍體。

警方在11月2日確認死者身份正是亞莉阿德娜，並在3日將屍體交與家屬安葬。事發後，受害者親友要求警方一定要為亞莉阿德娜的死亡伸張正義，並發誓在抓到兇手前絕不放棄。

據墨西哥當地媒體報導，起初莫雷洛斯州的檢察官判定亞莉阿德娜死於酗酒過量，且聲稱屍體沒有呈現被暴力對待或性虐待的跡象，因此排除了他殺可能。但在屍體轉移到首都檢察官辦公室後，案情出現反轉，其死因被證實是「多重創傷（trauma múltiple）」，生前可能遭受嚴重毆打，據此，墨西哥城政府負責人指出，莫雷洛斯檢察官可能和兇嫌有所勾結，不過全案還在調查中。