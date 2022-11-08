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辣妹網紅上餐廳穿爆乳裝 身材太惹火慘被老闆擋在外

香港01／ 撰文/布萊恩
巴賓克斯與朋友走到餐廳門口想入座，但這時餐廳老闆步出攔下她們，明言由於她們「穿著不得體」，禁止入內用餐。TikTok截圖
巴賓克斯與朋友走到餐廳門口想入座，但這時餐廳老闆步出攔下她們，明言由於她們「穿著不得體」，禁止入內用餐。TikTok截圖

過於暴露、貼身展示身材的衣著，未必人人接受，甚至會惹來爭議。法國1名辣妹網紅日前與朋友到巴黎1間餐廳用餐，卻因衣著過於性感暴露，被餐廳老闆攔住，拒絕讓她們進入餐廳，令她直呼不合理，更拍片放上網讓網友評理。

事件隨即引起熱議，有人認為穿什麼衣著是個人自由，不應該因此剝奪進入餐廳用膳權利，但也有大批網友力撐老闆做法適當，指每種場合都有合適服裝，「你需要對人和餐廳保持最低限度的尊重」。

該名女網紅巴賓克斯（Polska Babinks）於抖音（TikTok）有超過69萬粉絲。綜合外媒報導，巴賓克斯當日與朋友打算到巴黎1間餐廳用膳，當時她穿著粉紅色兩截套裝，緊身上衣屬於「大開胸」類型，展示出豐滿上圍及明顯乳溝，下半身則穿上迷你裙露出長腿。

巴賓克斯與朋友走到餐廳門口想入座，但這時餐廳老闆步出攔下她們，明言由於她們「穿著不得體」，禁止入內用餐。

事後巴賓克斯相當不忿，把被拒絕進入餐廳過程上載到抖音，留言「一條領口 = 沒有餐廳（Un décolté = pas de restaurants）」，感嘆自己因為「乳溝」而被禁止進入餐廳。

影片至今已有超過400萬人次瀏覽，引來兩派網友對論。有支持巴賓克斯的人認為，人人都有穿衣服自由，老闆拒絕客人行為或已違法；但也有大批網友支持餐廳老闆的決定，指每種場合都有合適服裝，餐廳老闆有權拒絕服務穿著不妥當的顧客，「如果顧客不遵守規定，餐廳也有權拒絕顧客」、「每個地方都有衣著要求」、「需要對人和餐廳保持最低限度的尊重」。

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