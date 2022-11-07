乾旱洪水襲巴基斯坦 辣椒之都蒙塵

高溫加暴雨，辣椒生產腰斬。南亞巴基斯坦今年受到高溫與大雨等極端氣候影響，昆里(Kunri)的辣椒生長明顯受到打擊，導致今年農民的收成相當慘澹，市場到貨量還不到去年的一半。專家指出，由於巴基斯坦以農立國，對於緩解氣候變遷的衝擊必須要有大規模的動作。

農民苦不堪言

據《半島電視台》報導，位於巴國南部的昆里素有亞洲辣椒之都，不過，當地辣椒農民今年卻苦不堪言，40歲的辣椒農民萊曼·拉吉表示，「我的作物先受到高溫之後再受到暴雨打擊，天氣說變就變，大雨造成作物巨大損失，我的辣椒就是受害者」。

巴基斯坦過去幾年先是出現高溫，今年8月與9月又出現大洪水，讓當地辣椒農民措手不及，由於巴基斯坦倚賴農業，因此，極端氣候讓鄉村經濟備受打擊，當地官員預估，這次洪水造成經濟損失高達400億美元以上。

農作物皆受影響

據《印度電訊報》報導，今年8月洪水後，巴國財政部長依斯邁指出，當地常見食材的洋蔥價格上漲5倍之多，巴基斯坦統計局並表示，洋蔥的價格上漲了40%。另一種常見食材番茄價格也飆漲，因為80%的番茄農地也同樣受到洪水波及。巴國信德省政府農業顧問瓦山也指出，辣椒、棉花、稻米與棗子等作物也都是受害的作物。

辣椒產量全球第四

巴國的辣椒產量居全球第四大，耕種面積6萬多公頃，每年可產出14萬噸辣椒，但由於巴基斯坦立國根基是農業，對氣候變遷更是不堪一擊。

巴基斯坦農業研究委員會主管阿陶拉汗表示，過去3年，熱浪已影響辣椒作物生長，包括出現疾病讓葉子彎曲而阻礙植物生長。他指出，「談到氣候變遷，必須要有大規模的規劃，例如過去4條能將多餘雨水帶往海洋的河道必須重新活化。」

到貨量大幅下滑

在昆里辣椒批發市場上，雖然到處可見辣椒，但交易商表示與過去相比，產量已明顯減少。1名交易商拉傑戴姆指出，「去年同時市場上已有8千至1萬袋辣椒準備交易，今年目前只有不到2,000袋，預計往後還會更少。」

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