影／新技術拍下宇宙奇景「創生之柱」 網友嘆：美得難以形容

「創生之柱」是位於太空鷹星雲內的一個星塵領域，由於該處仍不斷有新恆星的誕生因而得名。創生之柱距離地球約6500光年，需要用太空望遠鏡才能觀測到，近來相關機構也分享透過科技所拍下的這個太空神奇景象。

根據日本媒體「sorae」報導，今年8月14日，國外太空機構在透過中紅外線裝置（MIRI）輔助下，利用韋伯太空望遠鏡觀測到創生之柱的景象。過去在1994年和2014年，也分別以哈伯太空望遠鏡觀測過創生之柱。而這次以新技術進行觀測，更能減少遮蔽物的影響，方便窺探星塵的內部構造。

參與這次觀測活動的，包括美國太空總署（NASA）、歐洲太空總署（ESA）和太空望遠鏡科學研究所（STScl）等等。他們在十月底公布了觀測的結果照片，除了能感受到宇宙的奧妙之外，美麗而壯觀的神奇景象更是令人驚嘆不已。

許多網友便紛紛表示「我的天啊！這真的是太美了」、「我一直等著這麼美麗的畫面出現」、「令人嘆為觀止，比起哈伯望遠鏡又多了更多細節」、「太精彩了，宇宙的神秘永遠探索不完」、「無法用任何詞彙形容我的感動」、「已經將其中一部份設成手機背景」、「希望下一代的人有機會實地參觀這些地方」。