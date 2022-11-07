因「少年白」被霸凌每週花5千染黑 正妹媽轉念擁抱白髮

來自美國的雪倪中學時曾因自己少年白遭受霸凌，為了不成為異類，每週花大筆錢染髮，希望可以不要讓其他同學繼續欺負她，直到自己接近30歲時，發現自己的銀髮其實很美，轉念選擇擁抱自己的銀髮美。

根據《鏡報》報導，雪倪16歲時頭髮開始變白，從那時候開始不斷在學校受到嘲笑與歧視，為了讓自己看起來跟其他同學一樣，雪倪決定每週六去美髮沙龍，把頭髮染成黑色，但這是一筆巨大投資，每次去染髮總要花上130鎊（約台幣4,700元）。

當時雪倪覺得自己這筆錢花得很值得，因為她不再因為白髮的老態或跟同學相異而顯得與眾不同。然而直到接近30歲生日時，她決定學會欣賞自己的白髮，不再去沙龍把頭髮染黑，這項決定除了幫自己省了一大筆錢之外，她的銀色頭髮開始獲得許多讚美。

雪倪表示，自己決定不染頭髮後，現在的一頭銀髮是這一生中最好的頭髮，它非常健康且沒有被化學物質覆蓋，過去更從未像現在這樣收到許多對頭髮的讚美。她說因為遺傳關係，自己很早少年白而與他人不同，因此感到羞恥，但直到快30歲時，她決定重新愛上自己的銀髮，因為她看到許多婦女或女孩，因為頭髮花白被取笑而難過，但這是不公平的。

因為她決定身體力行，從欣賞自己開始，也希望透過自己的行動鼓勵他人。雖然一開始會沒有安全感，但在自己的堅持下，現在她很喜歡自己一頭銀髮，很開心老公相當支持她，孩子們也喜歡媽媽不染髮的樣子。