快訊

他看過9萬人腸鏡，發現這種腸道「最漂亮」！腸道健康、預防失智都靠這習慣

故宮公然說謊！ 陳學聖：「黃河蘭州浮橋圖」案早懲處了且原圖無損

德國羽賽／冤！裁判承認誤判為時已晚 周天成為選手發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國女乘客喝醉登機 攻擊機組人員遭請下機

聯合新聞網／ 綜合報導
英國廉航Wizz日前傳出酒醉乘客毆打機組人員，考量飛行安全，飛機中途降落里斯本，請航警上機將肇事乘客拖下機。圖擷自Sun
英國廉航Wizz日前傳出酒醉乘客毆打機組人員，考量飛行安全，飛機中途降落里斯本，請航警上機將肇事乘客拖下機。圖擷自Sun

英國廉航Wizz日前傳出酒醉乘客毆打機組人員，考量飛行安全，飛機中途降落里斯本，請航警上機將肇事乘客拖下機。

根據《太陽報》報導，從英國蓋威克機場飛往葡萄牙馬德拉群島班機，因為機上一名喝醉酒的女乘客在機上大鬧，並毆打機組人員，而因為這名乘客酒醉鬧事，原訂晚上9點25分抵達馬德拉群島的班機，延誤了6個小時。

一名機上乘客表示，因為這名女乘客除了襲擊空服員外，還開始攻擊其他乘客，因此機長不得不改變航行方向，先降落在里斯本機場，通知警方上機處理這名乘客的危險行為。

在警方上機處理這場意外後，航空公司通知其他乘客，將在半夜飛離里斯本，往目的地馬德拉去。葡萄牙當地報紙也報導，因為這起意外，也兩人遭捕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空服員 機場

延伸閱讀

麥當勞得來速員工抱怨：這句話雖短「卻花我們更多時間」

攤車不得穿著暴露 性感女老闆不服告贏「終於可穿比基尼」

她逛好市多「熱到頭痛想吐」 眾人狂喊+1：我半圈就開始暈了

超噁！家長帶孩子用餐食物灑滿地 餐桌下更驚見「尿布」

相關新聞

老派工作是潮的：美國1920禁酒令與「調酒黃金年代」

數千年來，人類會將酒飲與其他材料相混，而且原因眾多。

因「少年白」被霸凌每週花5千染黑 正妹媽轉念擁抱白髮

來自美國的雪倪中學時曾因自己少年白遭受霸凌，為了不成為異類，每週花大筆錢染髮，希望可以不要讓其他同學繼續欺負她，直到自己接近30歲時，發現自己的銀髮其實很美，轉念選擇擁抱自己的銀髮美。

坦尚尼亞客機墜入維多利亞湖 增至19人喪命

坦尚尼亞一架載有數十名乘客的客機今天飛近西北部城市布科巴時，卻失事墜入維多利亞湖（Lake Victoria）。坦尚尼亞...

英國女乘客喝醉登機 攻擊機組人員遭請下機

英國廉航Wizz日前傳出酒醉乘客毆打機組人員，考量飛行安全，飛機中途降落里斯本，請航警上機將肇事乘客拖下機。

美國樂透「威力球」連40槓 頭獎彩金飆至608億

美國樂透「威力球」（Powerball）彩金連創紀錄，昨天再度無人中獎後，已經連40槓，頭獎彩金累積來到19億美元（約新...

買牛奶別挑後排！日本推減少剩食 是轉嫁責任給顧客？

臉書社團「爆怨公社」曾有日配司機發文，拜託大家逛量販店時，不要一直翻後排的牛奶，引起不小回響。日本「新語．流行語大賞」公布今年30個提名的金句、詞彙，「從前排拿取」（てまえどり），也入榜。這項運動，是呼籲消費者買牛奶、麵包、飯糰等包裝食，勿從保存期限最久的後排挑起，減少食物浪費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。