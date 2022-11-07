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英國女乘客喝醉登機 攻擊機組人員遭請下機
英國廉航Wizz日前傳出酒醉乘客毆打機組人員，考量飛行安全，飛機中途降落里斯本，請航警上機將肇事乘客拖下機。
根據《太陽報》報導，從英國蓋威克機場飛往葡萄牙馬德拉群島班機，因為機上一名喝醉酒的女乘客在機上大鬧，並毆打機組人員，而因為這名乘客酒醉鬧事，原訂晚上9點25分抵達馬德拉群島的班機，延誤了6個小時。
一名機上乘客表示，因為這名女乘客除了襲擊空服員外，還開始攻擊其他乘客，因此機長不得不改變航行方向，先降落在里斯本機場，通知警方上機處理這名乘客的危險行為。
在警方上機處理這場意外後，航空公司通知其他乘客，將在半夜飛離里斯本，往目的地馬德拉去。葡萄牙當地報紙也報導，因為這起意外，也兩人遭捕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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