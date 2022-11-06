泰國衛生部長合照「大麻雪糕」 當地名醫批：教壞小孩
泰國副首相兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）11月3日在網上發布一張與「大麻雪糕」宣傳板合影的照片，遭當地名醫批評。
當地媒體報導，身兼衛生部長、泰自豪黨（BJT）黨魁的副首相阿努廷3日在Facebook上發布照片，可見他正與印上「北海道大麻牛奶雪糕」的宣傳牌微笑合影，還附上一句當地著名諺語，大意為「兩個人望向同一事物，一個人只看見泥土，另一人眼尖，看到星星閃耀」，讚揚大麻價值之餘，又暗示服用大麻可促進視覺感官愉悅。
泰國一位名醫在Facebook上發布一張關於兒童誤服大麻而須送院治療的統計圖表，表示把大麻加進食物的危害比想像中大，又指加拿大已出現類似案例。他指雪糕廣受兒童喜愛，呼籲泰國不要在雪糕中加入大麻，以免危及兒童成長。
泰國自2020年底放寬對大麻管制後，當地販賣大麻的店舖愈開愈多，更有店舖售賣含大麻成份的飲料和食品。
泰國2019年修訂《毒品法》（Narcotics Act）後，成為亞洲首個將工業和藥用大麻合法化的國家。
政府容許民眾在家種大麻的規定2022年6月9日生效。人們通知當地政府後可在家種植大麻，但用於商業必須先申請執照。
當局6月將大麻從毒品管制名單中移除後，目前種植及擁有大麻已合法化，但在公眾地方吸食大麻仍屬違法行為。
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文章授權轉載自《香港01》
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