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南韓棋士敗北當場痛哭、自賞巴掌 女選手寫傳奇「淡定吃蕉」反掀熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台
南韓棋士崔精（左）九段對上卞相壹（右），兩人場上的情緒反差成鮮明對比。圖／翻攝自PTT、韓國圍棋電視台

「第27屆三星火災盃世界圍棋大師賽」半決賽，4日上演南韓棋士內戰，由崔精（최정）九段完勝卞相壹（변상일）九段，成為南韓歷史上首位晉級世界圍棋大賽決賽的女棋士。

據韓媒報導，26歲的南韓女棋士崔精自2010年職業生涯中出道，12年來首次打進了世界大賽決賽，表現相當亮眼。她先是在32強擊敗日本選手佐田篤史，16強則打敗日本排名第一的一力遼9段引起轟動，接著更在1/4決賽中擊敗中國好手楊鼎新，同一天半決賽中還讓南韓排名第二的卞相壹吞下敗仗，一路殺進冠亞決賽。

然而掀起熱議的賽事，正是4日對上同樣為南韓選手的卞相壹。25歲的卞相壹近來才躍居南韓排名第二，卻在對上崔精表現失常，賽局接近尾聲時更情緒崩潰，場上不僅抱頭痛哭、甚至自打巴掌，讓專家也直呼第一次看到這樣的情況。

負責解說賽事的專家分析，由於兩人距離相近，崔精不可能沒察覺到卞相壹的行為，只見她露出彷彿罪人般的表情，直到卞相壹離場後，在接受媒體採訪時才展現明朗笑容。南韓網友也批評卞相壹的暴力行徑，「行為過於暴力」、「既無禮又不專業」、「卞相壹選手應該要進行壓力管理」；不過也有人表示理解，「因為只能眼睜睜看著比賽輸掉，可能過於自責才做出這樣極端的行為吧」。

消息傳回PTT，網友們則猜測卞相壹可能剛拿下世界第三的頭銜，加上被女性棋士擊敗、晉級失利情形不常見因而情緒失控，也和崔精比賽途中淡定吃香蕉補充熱量形成對比，「就是不是常態，那個男的才會崩潰啊」、「崔精是強的很誇張，但打敗男性仍然是大新聞」、「吃香蕉補充體力很正常，但不可否認一邊在哭一邊吃香蕉看起來很搞笑」、「他哭是因為他剛世界第三，但還沒世界冠軍過，年紀來看留給他的時間已經不多了，這次是難得的機會」。

南韓 圍棋

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