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保育失效？ 沒收走私老虎數量增加

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
走私老虎行為死灰復燃。圖為老虎示意圖。圖／Ingimage
走私老虎行為死灰復燃。圖為老虎示意圖。圖／Ingimage

走私老虎行為死灰復燃。根據最新調查報告指出，今年上半被東南亞政府沒收的老虎或其器官數量上升，其中又以印尼增加幅度最大，半年內沒收數量已超越過去1年總和。專家指出，如果要讓老虎繼續生存在地球上，各國政府必須立即遏止這種非法盜獵老虎的行為。

老虎集中13國家

據《路透社》報導，過去100年來，全球老虎數量受到盜獵、交易與棲息地破壞而大減，雖然透過保育讓部分國家境內老虎數量出現穩定，但老虎數量仍只集中13個東南亞國家。

根據野生動植物貿易研究委員會（TRAFFIC）指出，相較過去20年，2022年上半，印尼、泰國與俄羅斯沒收老虎數量增加最多，棲息在印尼的蘇門答臘虎今年上半年已沒收18隻，但2021年一整年卻僅有16隻。從2000年起，在統計的50個國家中，每年會有150隻老虎被沒收，總數來到3,377隻。

數千隻老虎已遭沒收

雖然自2018年起，整體沒收走私的老虎數量開始下滑，但中國與印度及越南都出現明顯增加，其中泰國與越南沒收的老虎疑似出自於私人圈養機構，因此，顯示後者某種程度會助長非法老虎或其部位交易。

該組織也呼籲《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》會員國應阻止私人圈養的老虎流入非法交易市場。該組織代表凱妮莎表示，「除非我們有生之年要看到野生老虎滅亡，否則應該立即採取立即且有時效的行動。」

虎皮交易最常見

這次調查也發現，共有675個社群媒體帳戶在東南亞協助有心人士走私老虎，其中75%帳戶是來自越南。

據《德干前鋒報》報導，報告也指出，印度在2017-2021年，共有154隻老虎死於非法交易與盜獵，印度目前國內擁有2,967隻老虎居全球之冠。然而根據印度老虎保育局表示，2017-2021年印度死亡老虎共547隻，其中154隻是死於盜獵或非法交易。

TRAFFIC過去一份報告也指出，在2000~2018年分析的32個國家中，沒收老虎最多的國家為印度，以463起沒收事件來看，約相當於625隻老虎，其中又以虎皮與虎骨是最常被沒收的部位，報告也指出，在全球，虎皮是最常被沒收的單一部位，而其中有38%是來自於印度。

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印度 東南亞 印尼

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