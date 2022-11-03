歐洲暖化全球兩倍 聯合國示警熱浪

未來歐洲的熱浪只會愈來愈嚴重！聯合國氣象組織2日發布報告稱，歐洲的暖化趨勢是全世界平均值的2倍，夏天的熱浪將會更加致命，去年相關災情在歐洲已造成超過500億美元的損失。雖然歐洲已經是全球對抗氣候變遷最先進的國家，但熱浪與冰河融化造成將會歐洲的氣候變遷治理上的困難。

損失500億美元

根據《半島電視台》報導，聯合國氣象組織2日表示，歐洲自1991年至今各地平均每10年升溫約攝氏0.5度，是其它地區平均的兩倍，歐洲的高山冰河平均分布高度往上30公尺，氣候變遷的影響逐漸浮現，歐洲今年也面臨極端熱浪、森林野火與水災的狀況，且強度正逐年增強。

光是去年歐洲就因為氣候變遷而損失500億美元，許多河流也因為高溫枯竭。報告特別示警靠近北極的區域是全球升溫最快的地方，不過也對歐洲近年來的減碳表達肯定，包括歐洲從1990年至今已經減碳31%，未來有望在2030年達成減碳55%的目標。

避免升溫1.5度

各國將於11月6日在埃及舉行COP27氣候大會，法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩也都將與會，討論各國該如何更積極因應氣候變遷。《CNN》提到，全球均溫自工業革命至今已升溫1.2度，科學家疾呼全球應避免升溫1.5度。

《英國廣播公司》提到，歐洲各地出現持續性的乾旱，導致水力發電的產能減少20%左右，需要使用大量水資源進行冷卻的核電廠，也不得不停機。同時，火力發電、太陽能板在高溫下的運作效率較差，上述狀況加劇了歐洲巨大的能源短缺。歐洲正面臨氣候變遷與能源短缺的多重挑戰。

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