遭爆外遇害老婆想不開 米其林大廚被堵麥怒嗆「白痴嗎」

日本知名和食料理廚師室井大輔，過去曾經在獲得米其林二星、三星的店家長期效力，並在今年七月獨立開設餐廳「麻布室井」，頗受饕客們的青睞。然而近來傳出已有老婆小孩的室井，卻又和酒吧媽媽桑外遇，造成嚴重的感情風波。

根據日本媒體「文春Online」報導，室井的老婆A太太，在今年四月時被友人告知，室井經常流連於銀座知名的酒吧，並且還與一位媽媽桑有親密舉動，讓他一時還以為媽媽桑是室井的老婆。收到消息後，A太太於是展開調查。

面對A太太的質問，室井一開始否認外遇的事情，堅稱自己愛的只有A太太。然而A太太在雇用徵信社調查後，發現室井多次和該媽媽桑結伴出行，還曾經深夜時一起進入某間大樓，隔天一早兩人才雙雙離開。

得知老公外遇的事實，讓A太太精神受到相當大的打擊，不只被診斷出憂鬱症，還想不開企圖大量吞藥。而面對媒體的追問，室井則不願承認細節，還反嗆記者「我的私生活和你們沒關係」、「白痴嗎」，之後便駕車揚長而去。

室井的餐廳「麻布室井」，店內提供一人要價3萬9600日圓（約相當於新台幣8657元）的和食套餐，自今年開設以來生意就相當興隆，不只有許多知名藝人成為座上賓，而且預約還一路排到明年2月，可見其受歡迎的程度。如今卻傳出醜聞，令這家名店也蒙上一層陰影。

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