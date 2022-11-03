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7男涉換妻遊戲迷暈老婆供性侵9年 妻因1事揭發心寒內幕

香港01／ 撰文：布萊恩
新加坡發生7名男子涉「交換妻子（換妻）」迷姦案。（示意圖／資料圖片）
新加坡發生7名男子涉「交換妻子（換妻）」迷姦案。（示意圖／資料圖片）

這些男人竟然迷暈自己的太太供他人性侵，行為令人髮指！新加坡發生涉及7名男子的「交換妻子（換妻）」迷姦案，犯人為了滿足自己的變態性慾望，而恐怖獸行更維持長達9年，最終其中1名受害妻子無意間看到丈夫的手機影像，才揭發案件。警方調查後拘捕涉案男子，其中1名男子已於今年1月認罪，判入獄3年；另最新4名男子承認控罪，正等待判刑；其餘2名男子的案件則於明年初開庭審訊。

綜合新加坡媒體報道，案件發生於2010年至2018年間，7名37歲至53歲新加坡華裔男子被指以下藥灌醉受害人為手段，多次性侵或協助對方性侵其中4人妻子或前妻，受害者年齡41歲至49歲。

其中1名男被告今年1月已認罪，判入獄3年；而法庭近日再開審，最新有多4名男被告承認控罪，但法庭頒令禁止公布4名男子身份，以保護受害者，只在法庭文件簡稱為K、L、M、N。4人年齡介於37到52歲。

案情指出，44歲的K從事業務拓展，無子女；52歲的L是業務拓展經理，與妻子育有3名孩子；45歲的M是公司董事，跟前妻育有3名孩子；37歲的N則是外賣員，是4人當中唯一單身。案件也涉及另一男子J，他是整宗案件的中心人物。

根據法庭文件，這些被告於2010年在網上的「換妻論壇」認識，並分享對「換妻」的想法，甚至分享不雅影片與照片。而J與K一拍即合，同意使用迷藥迷暈雙方的妻子，然後讓其他人性侵。

據報道，有次K從J處取得迷藥，下在妻子酒精飲料，然後蒙上妻子雙眼，便把J叫過來性侵自己妻子。K還在J性侵自己妻子時，在一旁欣賞和拍照。2人之後在2012年又用同樣手法，第2次迷姦受害者。到2013年2月，今次是K性侵J的妻子。J當時趁妻子不舒服，騙妻子吃下迷藥，然後讓K性侵她，J還在睡房安裝攝影鏡頭，直播妻子裸露畫面，與別人分享自己性生活。

直到2020年，J的妻子見到丈夫手機在播放影片，發現丈夫在跟K通話，還在短訊中看到自己的裸照，才無意間揭發這些男人的「換妻遊戲」，而據報K與J聊天時，曾嘲諷妻子「無論自以為多聰明，最終還是聰明不過他們的丈夫」。最終J妻於同月報警。

另外3名被告L、M與N，也曾在2010年至2018年間獲J邀請上門性侵妻子，部份人也曾邀請其他人性侵自己妻子。

4名被告近日承認2項共謀性侵罪，檢控官形容，這些案件是「史無前例」和「可惡」，斥責被告徹底背叛妻子對他們的信任，要求判他們坐牢11年至23年，以及鞭刑。案件擇日宣判。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 新加坡

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