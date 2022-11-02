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海水升溫漁獲減少 日本生魚片業者受衝擊

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
日本喜愛食用海鮮，但海水變暖，未來恐怕讓常見魚類變少。(Photo insatiablemunch on Flickr used under Creative Commons license)
日本喜愛食用海鮮，但海水變暖，未來恐怕讓常見魚類變少。(Photo insatiablemunch on Flickr used under Creative Commons license)

海水升溫，導致秋刀魚縮水。受到近年來海水溫度持續上升影響，日本魚販表示，包括秋刀魚及鮭魚魚類已往北方移動或體積越來越小，漁獲量也開始減少。專家指出，如果溫度持續上升，日本的海鮮飲食文化恐怕也會受到衝擊。

魚兒變小又變貴

據《衛報》報導，日本1名魚販清野表示，「漁獲變更小，而且魚比幾年前還要小隻。我們聽過海水變暖影響了日本東北地方的魚貨，價格越來越貴了。」日本漁業部門表示，因為全球暖化造成海洋環境改變，於是讓秋刀魚、烏賊、鮭魚及其他日式料理魚獲變小。

魚類往北方遷徙

東京大學教授伊藤新一指出，海水升溫代表包括鰤魚與西班牙鯖魚等魚類都出現在其他地點。他表示，「這些魚類現在被捕獲的位置比過去10年還要北邊，很可能是氣候變遷造成。」他指出，另一道壽司料理─鮭魚的生存也面臨挑戰，因為魚類無法控制身體溫度，只好遷徙到北方。從海水溫度模擬結果來看，再過數十年，北海道附近水域的鮭魚將就此消失。

海水溫度持續上升

據《Tasting Table》報導，日前在高知縣捕獲脂肪過多的柴魚應該就是海水升溫造成食物供應增加的結果。在過去40年，冬季測量溫度已上升攝氏2度。不過，柴魚體積變大看似是天降下來的禮物，但溫度改變最終會讓富含礦物質的水消失並迫使習慣在寒冷溫度生存的魚類往更北方遷徙，恐將造成漁獲變少，受到影響的鰤魚與西班牙鯖魚就是例子。

不只魚類受到海水升溫衝擊，海洋酸化也限制扇貝和蛤蜊等貝類的成長，海洋管理委員會預估，2100年海水溫度將繼續升高攝氏1~4度，因此，可以預見，魚類與貝類生長與棲息環境的改變將是不爭的事實。

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魚類 日本 鮭魚

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