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兒子出生時心臟驟停17分鐘被救回 爸媽超感動「他是奇蹟寶寶」

聯合新聞網／ 綜合報導
貝瑟尼說寶寶出生時一度心跳停止17分鐘，幸好現在救了回來。圖擷自YouTube/SWNS
貝瑟尼說寶寶出生時一度心跳停止17分鐘，幸好現在救了回來。圖擷自YouTube/SWNS

英國一對情侶原本很期待要迎接第四個寶寶，但沒想到寶寶卻在26週時早產，而且出生後心臟還停止長達17分鐘，幸好寶寶後來在醫護人員的救治下恢復心跳，讓爸媽都開心的直說他是「奇蹟寶寶」。

據《鏡報》（Mirror）報導，28歲的貝瑟尼（Bethany Homar）在去年12月發現自己懷了第四個孩子。由於這是她跟男友魯本（Reuben Gordon）的第一個小孩，所以兩人都非常期待。

不過在懷孕26週時，貝瑟尼常常腹部抽痛，甚至還有出血的情形。當時醫生檢查後發現貝瑟尼的情況是胎盤早期剝離，給她兩個選擇，一是讓醫生止血，但孩子會死在體內，另外則是冒險動剖腹產手術，不過醫生也不能保證寶寶的存活率多高。

勇敢的貝瑟尼決定要想辦法留住孩子，於是在今年4月剖腹，寶寶剛出生的時候只有1磅10盎司重（約737克），而且心臟一度停止跳動。所幸醫護人員奮力搶救，為寶寶急救長達17分鐘，終於讓他活了下來。

寶寶剛出生時非常瘦小，還住院好長一段時間。圖擷自YouTube/SWNS
寶寶剛出生時非常瘦小，還住院好長一段時間。圖擷自YouTube/SWNS

寶寶在醫院待了112天終於返家，不過由於寶寶天生心臟就有一個洞，心臟瓣膜也有問題，所以未來還要持續接受觀察。

雖然寶寶現在還有慢性肺病，需要接呼吸器，但貝瑟尼仍非常感謝能救回這個「奇蹟寶寶」。她表示，剛開始他們總覺得前途一片黑暗，但是現在寶寶越來越大，會笑也會跟爸媽玩，已經讓兩人非常感動。

醫護人員 早產

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