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6寶媽制定超嚴格家規 被吵煩了就拿出「秘密武器」對付

聯合新聞網／ 綜合報導
莎朗有6個小孩，想出一套獨特的育兒妙招。圖擷自TikTok
莎朗有6個小孩，想出一套獨特的育兒妙招。圖擷自TikTok

要照顧六個小孩絕對不是簡單的事，不過美國這名媽媽卻將孩子教導得超級聽話，近期還接受媒體訪問，大方分享自己的育兒之道。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年36歲的莎朗·強森（Sharon Johnson）來自美國猶他州。她和丈夫凱瑞（Kerry）育有六個孩子，六個孩子分別是12歲、10歲、9歲、7歲、6歲和3歲。六個孩子年紀不同，需求也不同，為了能夠給所有孩子最好的照顧和教養，莎朗制定了非常嚴格的家規。

她在受訪時提到，雖然有些人認為有些規矩太過嚴格，但是這些家規讓整個家能維持整潔，也避免許多爭執。舉例來說，家中有一個每週更換的晚餐表，讓孩子輪流做決定。通常選定當週晚餐內容後，就會吃一樣的晚餐一週，免去烹飪或想菜色的麻煩，也避免孩子起爭執。

除此之外，每個孩子都會被分配到一項家務，到隔年才會再交換。不過這些家務並不是隨意分配，而是照著孩子的年紀跟能力去分擔。像是最大的孩子就要負責打掃起居室、整理洗碗機洗好的碗盤，6歲的老五則負責餵貓、整理玄關。

莎朗嚴格控制孩子們使用高科技產品的時間，每週只有一小時。但她也在經濟許可的情況下，讓每個孩子選擇一項自己想要學的樂器和運動。莎朗說，雖然有時孩子會很吵，不過拿出秘密武器「耳塞」就能讓她暫時關機一下，而嚴格制定的家規也替她省下不少精力。

親子 親子教養

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