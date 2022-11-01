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企鵝生存晶片追蹤 美國列受威脅物種

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
皇帝企鵝因為全球氣暖化，賴以為生的海冰逐漸融化，生存飽受威脅。（Photo by Sandwich on Flickr under C.C. License）
皇帝企鵝因為全球氣暖化，賴以為生的海冰逐漸融化，生存飽受威脅。（Photo by Sandwich on Flickr under C.C. License）

企鵝慘遭滅絕危機！脖子有黃色絨毛，白白胖胖的皇帝企鵝因為全球氣暖化，賴以為生的海冰逐漸融化，生存飽受威脅。目前美國野生動物管理局已將該物種列為「受威脅」物種，並透過晶片追蹤該物種的活動範圍，進一步劃定海洋保護區的大小，以強化保育。

企鵝被列受威脅物種

The Conversation》報導，隨著全球暖化加劇，南極海冰消融速度加快，企鵝也面臨到生存危機，目前美國機構將該物種歸類為「受威脅物種」，並讓企鵝受到《瀕危物種法》（endangered species act）的保護。

南極洲主要的企鵝物種為「皇帝企鵝」（Emperor Penguin）及「阿德利企鵝」（Adelie Penguin），海冰是他們重要的棲息地，也是迴避掠食者的地方。但南極洲部分海冰在30年內融化了60%以上。如果融化趨勢不減，企鵝族群恐大量減少，還會連帶影響到海豹、虎鯨等動物的生存。

美國魚類與野生動物管理局局長葳廉絲表示，生物逐漸減少已成趨勢，加上氣候變遷的影響愈來愈大，愈來愈多物種面臨到滅絕的危機。她強調，「解決氣候變遷對生物造成的影響，是美國政府的重要任務，皇帝企鵝只是冰山一角，更不是最後一個遭到氣候變遷迫害的物種。」

晶片追蹤促保育

CNN》報導，據伍茲霍爾海洋研究所稱，《瀕危物種法》是「世界上最強有力的環境法」，致力於防止生物滅絕和促進瀕危物種的恢復，如北極熊是於2008 年被列為《瀕危物種法》第一個受到威脅的物種。從那時起，世界上許多北極熊種群已經穩定下來。

伍茲霍爾海洋研究的鳥類生態學家杰諾夫表示，因為該類企鵝養來海冰存活，飽受全球暖化的威脅，所以將皇帝企鵝列為受威脅物種，有助於提高民眾對氣候變遷影響的認識，進一步促進世界共同減少碳排放。

目前科學家透過晶片追蹤的方式來確認企鵝雛鳥的生存狀況，理解它們覓食是否遭遇困難、活動的範圍是否遭到限縮，並以這些數據來衡量南極生態系統的穩定，劃定海洋保護區的範圍。

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企鵝 氣候變遷 南極

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