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新小行星躲在太陽光內 遙遠未來可能撞地球致「生命滅絕」

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
國際天文學家團隊發現一顆名為2022 AP7的大型小行星，在遙遠的未來有些微機率可能撞上地球。 示意圖／Ingimage
國際天文學家團隊發現一顆名為2022 AP7的大型小行星，在遙遠的未來有些微機率可能撞上地球。 示意圖／Ingimage

國際天文學家團隊今天宣布發現一顆躲在太陽光下、軌道與地球軌道交錯的大型小行星，在遙遠的未來有些微機率可能撞上地球，引發數百萬年來前所未見的滅絕事件。

法新社報導，這顆直徑約1.5公里的小行星稱為2022 AP7，是在因為太陽光而難以偵測到物體的區域發現。

天文學家是使用智利布蘭科望遠鏡（Victor M.Blanco Telescope）上的高科技儀器，發現2022 AP7和另兩顆近地小行星。布蘭科望遠鏡原本是用來研究暗物質。

美國卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）天文學家、研究報告主要執筆人謝柏德（Scott Sheppard）說：「2022 AP7會越過地球軌道，因此是潛在危險小行星，但在目前或未來任何時刻，其運行的軌跡都不會與地球相撞。」

跟其他會繞著軌道運行的物體一樣，2022 AP7可能構成的威脅，來自於軌跡將受到各種不同重力牽引而緩慢修正，最主要是行星的重力，因此很難對非常遙遠的未來做出預測。

福斯廣播公司（Fox Broadcasting Co.）的Fox 10電視台報導，謝柏德說，2022 AP7的大小約略是4棟紐約帝國大廈（Empire State Building）疊起來。

受美國政府資助的國家光學紅外線天文研究實驗室（NOIRLab）表示，這顆新發現的小行星「是過去8年來發現可能對地球造成危險的最大物體」。

繞著目前的軌道運行，2022 AP7要花5年才能繞完太陽1周，最靠近地球的位置依舊距離數百萬公里遠。

因此，2022 AP7撞上地球的風險很小，但謝柏德說，如果撞上地球，如同我們所知，這種體積的小行星「將對地球生命造成毀滅性衝擊」。他解釋，揚起的塵土將產生嚴重的冷卻效應，「在地球引發數百萬年來前所未見的滅絕事件」。

他的團隊研究結果發布於「天文期刊」（The Astronomical Journal）。另兩顆小行星不會對地球構成風險，但其中一顆是目前發現最靠近太陽的小行星。

小行星

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