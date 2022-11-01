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影／如遇飛機失事怎麼求生？前海軍陸戰隊軍人必備「6項救命物品」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名前海軍陸戰隊軍人在TikTok上分享搭機必備逃生物品，引發熱烈迴響。圖擷自TikTok
一名前海軍陸戰隊軍人在TikTok上分享搭機必備逃生物品，引發熱烈迴響。圖擷自TikTok

大部分的旅客都會自己習慣要帶的旅行物品，不過國外這名網友的「必帶物品」非常奇特，引發不少網友討論。

據《太陽報》（The Sun）報導，英國一名前海軍陸戰隊的網友日前在TikTok上分享自己的旅行必備物品，讓不少網友看了紛紛留言稱讚他思慮周全。這名網友在影片中分享6項物品，都是為了讓自己能夠在飛機失事的情境下活下來。

他在影片中一一介紹為什麼要準備這些物品。首先是要將手機放在防水袋中，萬一飛機墜入海中，也能確保手機正常運作，可以用手機求救。第二項是戴有指南針的手錶，因為他認為萬一墜機，有指南針可以讓他更快找到求救方向。

接著是一件輕便的保暖外套。這名網友還特別提醒，搭機的過程中都要穿著這件外套，才能避免空難後等待救援的過程中失溫。第四是一雙方便走路、堅固的鞋子，第五是一條堅固的皮帶。皮帶能夠用來掛東西，假設真的不幸有出血的情況，也可以用來當作止血帶。最後一樣則是金屬製的水瓶，需要求生時可以用來裝水，也可以用來烹飪食物。

這部影片已經有近50萬次觀看次數，不少網友都覺得男子的建議很明智。有網友就留言說：「手錶是什麼款式？我也得買一個」、「我已經準備好你說的所有東西了」。不過也有網友不以為然，留言諷刺說：「沒錯！去西班牙度假就是要帶這些東西啊！」

海軍 陸戰隊 空難 墜機 TikTok

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