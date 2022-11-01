日文測驗亂象！陸考生買「保證合格方案」卻靠智慧型手錶作弊

想去日本求學、工作的人，常常都必須通過「日本語能力試驗（簡稱JLPT）」的語言認證門檻，才能得到就職或入學的資格。然而近來卻有日本媒體揭露，表示日語測驗的舞弊狀況越來越嚴重，成為當今的一大問題。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，由於日本政府想要延攬外國人才，最近打算修改來日本工作的相關法規，其中就包括對於通過JLPT最高級N1、N2試驗的人有特殊優待。像是考上N1的人，就能在不用專業證照的狀況下，來日本從事餐飲業、製造業等等類別的職務。

然而，近來JLPT舞弊的狀況卻層出不窮。特別是在中國大陸，有不少業者在WeChat之類的社群網站上，向考生兜售「保證合格」的方案，實際上都是靠著智慧型手錶作弊來達成目的。雖然在考場測試時，會要求學生將電子產品放入包包後才就位，然而智慧型手錶卻不在此限，成為漏網之魚。

至於作弊的流程，則是考生先向業者繳交一部份訂金，並事先準備好個人的智慧型手錶。等到考試開始約15分鐘後，業者就會將答案傳至考生的手錶內。為求過程順利，業者還特別推薦考生使用尺寸較小的「Apple Watch Series 3」來應試。日後考生合格，業者收取尾款之餘，還會請這些拍攝慶祝合格的影片，作為吸引其他考生上鉤的證據。

由於有不少中國籍學生，原本最低只有N5（JLPT最低層級）甚至不到的程度，但卻短時間內突然能考過N1，引起部分日文教師的懷疑，才終於發現了這條作弊產業鍊。且除了日文測驗之外，還有中國籍學生也是靠交錢賄賂的方式，進入到某些日本私立大學就讀。日本想要放寬外籍人才政策的同時，恐怕也得先處理好這些叢生的舞弊狀況。