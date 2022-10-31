快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

亂了套！ 歐洲高溫、美國冬季提早到

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

歐洲又飆高溫！根據最新數據顯示，受到大範圍低壓影響，位於法國西班牙的部分歐洲，上週出現攝氏35度以上的高溫，至於美國西部同期則出現寒冷溫度提早報到。西班牙氣象局認為，每年都陸續出現高溫紀錄已經是氣候變遷的證據。

溫度急劇下降至7度

據《衛報》報導，受到低壓帶影響加上西南風讓非洲西北部的空氣輸送到歐洲中部與西部，讓法國與西班牙地區溫度比平常高出攝氏10度，西班牙部分地區高溫普遍都來到30度以上，測得最高溫則為35.2度。

反觀美國西部的民眾則提早嚐到冬天滋味，因為洛磯山脈北部的強勁冷鋒讓原本10月份溫暖空氣一夕之間結束並開始積雪，其中10月21日猶他州鹽湖市溫度，2天內從25度一路下滑到攝氏7度，鹽湖谷積雪也來到66公分。雖然過去大鹽湖受到乾旱影響讓水位降低，但由於溫暖空氣與寒冷溫度結合而出現所謂大湖效應，讓當地出現17公分降雪。

歐洲民眾往沙灘避暑

據《法蘭西24》報導，1名到海灘避暑的法國民眾羅斯瑪麗馬提尼表示，「通常到10月底就會變冷，萬聖節會下雨，但今年不一樣了。」法國氣象局預報員納桑指出，「2022年是史上最熱的1年，雖然秋老虎不算罕見，但近幾年的變暖已是前所未有水準，因為每年都看到多次溫度破紀錄，這是氣候變遷典型的現象。」

西班牙出現最熱10月

上週西班牙部分地區測得溫度來到攝氏30度以上，當地國家氣象局預估今年10月會是史上最熱10月，除了10月1日之外，其餘每1天溫度都比往年還溫暖。

往年此時，西班牙北部巴斯克自治區已經降雨且變冷，但當地溫度目前還是維持在30度左右高溫。因為異常的酷熱天氣，甚至法國的沙灘度假村目前也延長營業時間，讓遊客可以持續往沙灘報到。

【更多精采內容，詳見

西班牙 高溫 法國

延伸閱讀

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

法國羽賽／女單決賽何冰嬌3局擊退勝馬琳 連兩周奪冠

學者：未來「決定性10年」 中國需因應來自美國更大壓力

台北／雙層餐車奢享美饌！美國肉協、台北晶華推秋之美牛行動饗宴

相關新聞

颱風奈格離菲律賓農損逾7億 輕颱榕樹又將襲菲

奈格颱風橫掃菲律賓，猛烈雨勢引發山洪和土石流釀101人喪生，農損金額達13.3億披索（約新台幣7.37億元）。救難單位仍...

亂了套！ 歐洲高溫、美國冬季提早到

歐洲又飆高溫！根據最新數據顯示，受到大範圍低壓影響，位於法國及西班牙的部分歐洲，上週出現攝氏35度以上的高溫，至於美國西部同期則出現寒冷溫度提早報到。西班牙氣象局認為，每年都陸續出現高溫紀錄已經是氣候變遷的證據。

水壩密度居冠 寮國要成東南亞發電廠

為了大興水力建設，造成寮國的經濟與生態維護陷兩難。寮國目前國內水壩密度居東南亞之冠，並將生產電力出口至泰國與越南甚至新加坡等國家，因此，當地政府表示將繼續規劃國內最大水力發電站，專家擔心，水壩建設會破壞當地生態，讓民眾居住權遭受影響。

冬天沒暖氣沒熱水 歐洲卯起來節能 耶誕節都變暗了

歐洲新聞台報導，北半球寒冬將至，因俄國停供天然氣等因素面臨能源危機的歐洲各國，除抓緊時間儲備過冬燃料外，也想盡辦法省電。

瑞典環保少女批COP27：當權者趁機漂綠

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天表示，聯合國下月登場的埃及氣候峰會，「是在一個違反許多基本人權國家...

打擊網路犯罪！國際刑警組織推出「警察元宇宙」進行虛擬培訓

隨著元宇宙逐漸發展，人們能夠在虛擬世界中開會、運動，從事許多活動，甚至是犯罪。也因此，國際刑警組織（Interpol）在元宇宙成立第一支全球警察部隊，除了進行虛擬培訓，也試著防止虛擬犯罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。