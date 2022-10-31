亂了套！ 歐洲高溫、美國冬季提早到

歐洲又飆高溫！根據最新數據顯示，受到大範圍低壓影響，位於法國及西班牙的部分歐洲，上週出現攝氏35度以上的高溫，至於美國西部同期則出現寒冷溫度提早報到。西班牙氣象局認為，每年都陸續出現高溫紀錄已經是氣候變遷的證據。

溫度急劇下降至7度

據《衛報》報導，受到低壓帶影響加上西南風讓非洲西北部的空氣輸送到歐洲中部與西部，讓法國與西班牙地區溫度比平常高出攝氏10度，西班牙部分地區高溫普遍都來到30度以上，測得最高溫則為35.2度。

反觀美國西部的民眾則提早嚐到冬天滋味，因為洛磯山脈北部的強勁冷鋒讓原本10月份溫暖空氣一夕之間結束並開始積雪，其中10月21日猶他州鹽湖市溫度，2天內從25度一路下滑到攝氏7度，鹽湖谷積雪也來到66公分。雖然過去大鹽湖受到乾旱影響讓水位降低，但由於溫暖空氣與寒冷溫度結合而出現所謂大湖效應，讓當地出現17公分降雪。

歐洲民眾往沙灘避暑

據《法蘭西24》報導，1名到海灘避暑的法國民眾羅斯瑪麗馬提尼表示，「通常到10月底就會變冷，萬聖節會下雨，但今年不一樣了。」法國氣象局預報員納桑指出，「2022年是史上最熱的1年，雖然秋老虎不算罕見，但近幾年的變暖已是前所未有水準，因為每年都看到多次溫度破紀錄，這是氣候變遷典型的現象。」

西班牙出現最熱10月

上週西班牙部分地區測得溫度來到攝氏30度以上，當地國家氣象局預估今年10月會是史上最熱10月，除了10月1日之外，其餘每1天溫度都比往年還溫暖。

往年此時，西班牙北部巴斯克自治區已經降雨且變冷，但當地溫度目前還是維持在30度左右高溫。因為異常的酷熱天氣，甚至法國的沙灘度假村目前也延長營業時間，讓遊客可以持續往沙灘報到。

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