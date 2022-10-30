韓樂高樂園開幕半年就休園！背後原因不單純 樂高迷扼腕

image source：LegoLand官網

文／賴琬琳

開幕才將近半年的韓國樂高樂園，許多民眾正因為邊境解封打算到此一遊，沒想到卻傳出2023年1月到3月都休園的消息，讓不少已經規畫行程的遊客扼腕不已。

image source：LegoLand官網

開幕半年就休園 跟建商倒債有關？

位於韓國春川的樂高樂園(Lego Land)2022年5月開幕，是全球第十座樂高樂園，因新冠疫情各國陸續解封，不少遊客前往朝聖，不料園方日前宣布，從明年1月起休園3個月，不僅如此11月15日至12月15日期間，韓國樂高樂園每周二到周四也休園。韓國媒體報導休園是因為冬季低溫，但根據財訊報導，樂高樂園傳出9月底建商倒債，負責擔保的是江原道政府，但政府拒絕支付，引爆韓國信貸市場動盪恐慌，連韓國政府都投入50兆韓元穩定市場。

想朝聖樂高迷大嘆可惜

臉書【我不是韓國人，我是玉米人】粉絲專頁也提到LegoLand，她表示這故事說起來有點長，「簡單來說12月15日未還款2050億韓幣，經營Lego Land的公司就會面臨倒閉，目前看起來是會如期還款」，也提醒遊客，趁著年底前的周末，趕快去玩吧！底下不少留言覺得可惜，「不會還沒去就倒了吧」、「韓國的 好像不是很穩定」、「感覺不妙」、「農曆年的行程直接取消了，可惡」。

image source：FB/我不是韓國人，我是玉米人

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「韓國樂高樂園」熱門關鍵字，可以發現「想去、最大、解封、開放」等字樣，由於這裡是亞洲規模最大的園區，比現有的日本和馬來西亞還大，開幕時讓所有樂高迷都很想去朝聖。沒想到卻發生建商倒債事件，未來事件發展還有待觀察。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月01日至2022年10月27日。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！