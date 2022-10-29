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月全食掩天王星奇景 日本11月8日也能看到

中央社／ 東京29日綜合外電報導

包括台灣、日本、韓國等地，今年11月8日晚間將可全程目睹月全食，且全食階段又會發生罕見的「月掩天王星」。對日本來說，這次將是睽違442年再度出現月全食掩行星的奇景

日本產經新聞報導，日本各地11月8日將可同時看到月全食，至於天王星被月球遮擋的「月掩天王星」，出現時間因地而異。

這種天文奇景相當罕見，上次日本出現月全食掩其他行星是1580年7月，距今已約442年，下次要出現相同奇景最快也要再等322年。

月全食是月亮完全進入地球陰影中的情況，一般發生於太陽、地球及月亮排列成一直線時。

日本國立天文台表示，日本時間11月8日晚間6時9分（台灣時間5時9分），月亮邊緣與地球本影接觸，開始月偏食，在7時16分到8時42分可觀看到月全食；月球最接近地影中心、被稱為「食甚」的時間出現在7時59分，最後會在9時49分「復圓」。

月全食用肉眼就能觀察到，也能透過拍照捕捉。月全食時的月亮顏色看起來像紅黑色，有「血月」之稱，主因部分陽光被地球大氣折射，微微的紅光照射在月球表面，這種情況跟旭日及夕陽看起來紅色的原理相同。

另外，要看到月掩天王星的時間因地而異，東京附近以西地區，可以在月全食的時候看見；以東地區則要等到月全食後才能看到。除了小笠原群島外，幾乎日本各地都能看到月掩天王星。

從各地發生時間來看，東京會在晚間8時40分53秒看到天王星開始移動進入月球後方，並在9時22分20秒從月球後方再度出現。

福岡則是當晚8時22分12秒可看到天王星移動進入月球後方，之後在9時16分51秒再度出現；大阪會在8時31分22秒時移動到月球後方，並在9時20分13秒再度出現。

東北地方的仙台會在月全食結束後的8時44分24秒看到天王星進入月球後方，並在9時31分50秒再度出現。

日本國立天文台表示，雖然天王星比月亮暗較難觀察，但月亮因為月全食變暗的關係，用望遠鏡等工具就能相對容易觀看。

日本國立天文台11月8日當天將在YouTube進行直播。負責人說，這是人類有生之年難得一見的奇景，務必把握機會觀看。

月全食 日本 奇景

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