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泰勒絲新歌MV一幕挨批「恐肥症」 畫面經編輯後刪掉了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國流行音樂天后泰勒絲，攝於9月。美聯社
美國流行音樂天后泰勒絲，攝於9月。美聯社

美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）日前發布了第十張錄音室專輯「午夜」（Midnights），但歌曲之一的《反英雄》（Anti-Hero）音樂影片（MV）進行編輯，把出現「肥胖」（FAT）這個字眼的鏡頭刪掉。

Sky News與CNN在27日報導，原始版本的《反英雄》MV可見泰勒絲踏上體重計，轉盤則出現了「肥胖」，站在一旁的分身隨即搖了搖頭，表達出了不贊同的模樣。但在YouTube跟Apple Music的更新版本MV中，轉盤出現「肥胖」的橋段被刪，讓泰勒絲只見到分身的非難神色。

泰勒絲之前在IG說明過，這隻由她自編自導的MV為描寫了她的「噩夢場景跟侵入性思維」。泰勒絲2020年初就揭露自己曾苦於飲食失調，如果覺得肚子看起來太大，有時還會讓自己「挨餓」。泰勒絲也告訴過《綜藝》雜誌，描述她看起來懷孕的標題曾導致她停止吃東西。

根據報導，《反英雄》的MV進行修正之前，部分粉絲、公眾人物與身體自愛倡導者（Body positivity advocates）就批評，認為這一幕鼓勵了「恐肥症」（Fatphobia）。

《Teen Vogue》作者Catherine Mhloyi就說，「讓『胖』這個字出現在體重計上，她做出了選擇，明確給自己的惡魔取名，害怕被稱為胖，這是最字面意義的「恐肥症」。

但也不是每個人都同意這個看法，演員、作家兼電視名人琥碧．戈柏（Whoopi Goldberg）就在她擔任共同主持人的談話節目《觀點》（The View）表示，「就讓她有自己的感覺，要是你不喜歡這首歌，不要聽啊」。

泰勒絲 肥胖

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