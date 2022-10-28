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黑道交易惹禍？「餃子王將」社長遭槍擊身亡 9年後兇手找到了

聯合新聞網／ 綜合報導
於2013年遭槍殺的「餃子的王將」前社長大東隆行。圖擷自youtube
於2013年遭槍殺的「餃子的王將」前社長大東隆行。圖擷自youtube

日本知名連鎖飲食業者「餃子的王將（餃子の王将）」，前社長大東隆行於2013年12月19日早晨，在位於京都的公司大樓停車場遭到槍襲，最後不幸身亡。日本警方在經過近九年來的搜索下，才總算找到當時犯案的歹徒是誰。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，京都市警方透過監視畫面，掌握到歹徒所使用，車牌被換掉的失竊贓車。警方另外在案發大樓附近的道路上，發現了可疑的煙蒂殘留，推測當時兇手很可能是騎著機車，先到作案現場附近埋伏，一邊抽煙一邊等待被害者出現。

由於歹徒的槍法俐落，當初對大東開的四槍皆命中要害，也讓警方推斷兇手應該是位職業殺手。2015年，警方鑑定出煙蒂上的DNA，與一位黑道「工藤會」成員田中幸雄有關。然而雖然證明了煙蒂主人是誰，但還缺乏抽煙者就是兇手的證據，以及田中的犯案動機。

於是警方持續搜查，發現該集團有總額高達260億日圓（約相當於新台幣57億元）的不動產交易糾紛，其中有大部分和餃子的王將有關。大東生前似乎打算取消這項交易，但在2013年11月內部決策過後，12月大東就遭到刺殺，消息則並未公開。

至於高度嫌疑的田中幸雄，在2018年6月因為另外的槍擊案遭到逮捕，被判處十年徒刑。於是京都警方向正在服刑的田中發出逮捕狀，期盼日後偵訊能問出更多案情細節。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

日本 黑道 槍擊

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