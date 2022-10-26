影／上班族靠小動作就能瘦！研究：踮腳尖能促進新陳代謝、幫助脂肪燃燒

想要減肥，現在有更簡單輕鬆的方法。近期美國一項研究發現，只要踮起腳尖，就算是坐在辦公桌前做這個動作，也能提高新陳代謝，有助燃燒卡路里。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，小腿後方的肌肉稱之為比目魚肌，不論是要踮腳、快跑、跳高都是非常重要的肌肉。休斯頓大學（University of Houston）一項研究發現，持續做「比目魚肌伏地挺身」（soleus push up），能夠提高新陳代謝，還能改善身體的血糖調節功能。

「比目魚肌伏地挺身」是和踮腳尖非常相似的動作，受試者來先將雙腳平放在地上，放鬆肌肉，再踮起腳尖、只讓腳趾著地，讓比目魚肌繃緊，藉此拉伸比目魚肌。

該研究針對25名受試者進行研究，受試者的年齡、BMI和健康狀況都不一樣。研究人員要求受試者每天踮腳4個半小時，後來發現，52%的受試者的血糖波動更穩定，餐後胰島素需求量降低60%。不僅如此，受試者在做完4個半小時的比目魚肌伏地挺身後，脂肪代謝能力曾加一倍，血液中的脂肪含量也有所降低。

研究第一作者漢彌爾頓（Marc Hamilton）表示，這項研究能夠幫助久坐者或是沒有時間運動的人。因為只要透過這項簡單的運動，就可以維持氧化代謝長達數小時，進而改善血糖調節能力、燃燒脂肪。