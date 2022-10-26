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跳傘選手參加職業特技比賽 不幸出錯從高空墜落身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
地面上的人群驚恐地看著理查從高空中墜落。圖擷自The Sun
地面上的人群驚恐地看著理查從高空中墜落。圖擷自The Sun

美國一名跳傘運動員上週在美國田納西州參加職業特技比賽，因特技出錯而不幸從30公尺高空墜落身亡，嚇壞現場觀賽民眾。

根據《太陽報》報導，55歲的理查是名經驗豐富的跳傘運動員，上週五（21日）在高空與一群傘兵一起表演，他們的任務是「火槍盃」（Musket Bowl），每年表演總讓觀眾驚嘆不已。但今年的表演，觀眾卻目睹理查在高空表演時，因技巧失誤不受控的往地面墜落的驚險畫面。

現場拍攝鏡頭記下這讓人驚嚇的一幕，而一旁的觀眾則不停尖叫，理查未能完成表演中的特技，朝體育場後的區域掉落。隨後被直昇機載往醫院，經急救後宣告不治。當天下半場活動開始前，大家得知此噩耗，比賽延遲開始，大家為理查靜默一分鐘。

育有一對雙胞胎兒子的理查已經有1,500多次的跳傘經驗，在跳傘界數十年且備受尊敬。他的遺孀史黛西琴相當心痛，而受父親影響也喜歡跳傘運動的兒子也在臉書緬懷父親，他們表示：「今天是生命中最艱難的一天，因為我們失去了生命中最重要的父親。他是最好的爸爸、丈夫。」

兩個兒子對父親表達最深刻的思念，也向已逝父親喊話，他們相當愛他，也期待再次飛行，與他在藍天相遇。

跳傘

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