警扮嫖客掃黃！AV女優愛澤乃亞香港賣淫開價2萬 判刑2個月

香港警方日前掃黃時，逮捕到一名日本的AV女優愛澤乃亞（愛沢のあ）從事賣淫行為，據了解這名女優透過賣淫集團仲介，以觀光名義入境香港，實則從事非法行為，每次收費約新台幣2.4萬至2.8萬。愛澤乃亞被捕後，今（25）日開庭向法官認罪，被判刑入獄2個月。

據《香港01》報導，現年27歲的愛澤乃亞在日本知名度不高，屬於三、四線的女優，她透過賣淫集團「仲介」到香港大賺「皮肉錢」。10月17日香港警方大掃黃，員警喬裝成嫖客到尖沙咀一間酒店假裝消費，當時愛澤乃亞來應門，並且表示可以以港幣5000元（約新台幣20600元）的價碼提供按摩及性服務，員警在進入房間後隨即表明身分，愛澤乃亞則交出了日本護照。

愛澤乃亞今天在九龍城裁判法院開庭時落淚並認罪，法官最後判刑愛澤乃亞得入獄2個月。

據了解，賣淫集團為了攬客，會以AV女優名號和AV作品封面照片來吸引嫖客，每次收費約新台幣2.4萬至2.8萬，與香港「高級」賣淫女子收費相同，而仲介則會抽取1.6萬元台幣左右。警方正調查日本女子赴港賣淫的原因，並追緝幕後賣淫集團成員。