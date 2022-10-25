剿滅蚊子大作戰 基改生物需評估

剿滅蚊子不易，基因改造技術惹議！過去美國因為瘧疾疫情，試圖以二氯二苯基三氯乙烷（DDT）消滅病媒蚊，但結果卻導致其他生物受到化學物質的影響，而無法生育。但生技公司更研發出基因改造技術，來減少病媒蚊的數量，專家呼籲，仍應謹慎評估新科技對環境的影響。

DDT靈丹妙藥？

《CNN》報導，美國曾經出現兩種不同的瘧疾，分別由英國人與非洲人帶進來，在美國南部曾形成嚴峻的疫情。對此，美國政府於1940年代試圖用DDT來消滅蚊子，也發揮一定的功效。

當時，DDT被視為是「無害且安全」的化學物質，甚至有科學家實際飲用DDT的影片流出。昆蟲學家拉蒂表示，「DDT不會立即殺死生物或造成身體病變，但卻能有效對昆蟲的精神系統造成破壞」，當時更被視為對抗瘧疾的靈丹妙藥。

但以蚊子為食的動物體內卻累積愈來愈多的DDT，尤其是食物鏈頂端的動物體內的出現超乎想像的DDT。拉蒂表示，這對這些生物身體產生損害，如鳥類的繁殖能力就受到嚴重影響，禿鷹在美國更曾因此瀕臨絕種。目前美國於1970年已經完全禁止使用DDT。

基因改造可滅絕蚊子

然而，人類與蚊子的戰爭並沒有因為禁止使用DDT而結束。《Nature》報導，埃及斑蚊為登革熱、黃熱病等多種疾病的病媒蚊，有生技公司通過「基因改造」的技術，抑制此類蚊子的數量。

生技公司Oxitec改造雄性埃及斑蚊的基因並繁殖，此類基因會促使蚊子在幼蟲時期就殺死雌性的同伴，而雄性幼蟲能夠長大成雄蚊，繼續傳遞該基因，讓會叮咬其他生物的雌蚊大量減少。

本被視為剿滅蚊子的靈丹妙藥DDT，卻以破壞環境的結局收尾，在應用新科技來剿滅蚊子的時候，不免引發許多爭議。

生技專家柯法爾就表示，希望能蒐集到足夠的數據評估對環境影響，尤其是對生態系與其他生物的影響，並將數據公開透明，而不是只站在人類的角度思考。

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