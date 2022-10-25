快訊

習近平連任成轉折點 大陸富豪、精英遭爆急逃離中國大陸

曾在大陸工作…路透：美軍前飛官在澳洲被捕 面臨引渡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

剿滅蚊子大作戰 基改生物需評估

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國曾圖以二氯二苯基三氯乙烷（DDT）消滅病媒蚊，但結果卻導致其他生物受到化學物質的影響，而無法生育。（Photo on Wiki Commons）
美國曾圖以二氯二苯基三氯乙烷（DDT）消滅病媒蚊，但結果卻導致其他生物受到化學物質的影響，而無法生育。（Photo on Wiki Commons）

剿滅蚊子不易，基因改造技術惹議！過去美國因為瘧疾疫情，試圖以二氯二苯基三氯乙烷（DDT）消滅病媒蚊，但結果卻導致其他生物受到化學物質的影響，而無法生育。但生技公司更研發出基因改造技術，來減少病媒蚊的數量，專家呼籲，仍應謹慎評估新科技對環境的影響。

DDT靈丹妙藥？

CNN》報導，美國曾經出現兩種不同的瘧疾，分別由英國人與非洲人帶進來，在美國南部曾形成嚴峻的疫情。對此，美國政府於1940年代試圖用DDT來消滅蚊子，也發揮一定的功效。

當時，DDT被視為是「無害且安全」的化學物質，甚至有科學家實際飲用DDT的影片流出。昆蟲學家拉蒂表示，「DDT不會立即殺死生物或造成身體病變，但卻能有效對昆蟲的精神系統造成破壞」，當時更被視為對抗瘧疾的靈丹妙藥。

但以蚊子為食的動物體內卻累積愈來愈多的DDT，尤其是食物鏈頂端的動物體內的出現超乎想像的DDT。拉蒂表示，這對這些生物身體產生損害，如鳥類的繁殖能力就受到嚴重影響，禿鷹在美國更曾因此瀕臨絕種。目前美國於1970年已經完全禁止使用DDT。

基因改造可滅絕蚊子

然而，人類與蚊子的戰爭並沒有因為禁止使用DDT而結束。《Nature》報導，埃及斑蚊為登革熱、黃熱病等多種疾病的病媒蚊，有生技公司通過「基因改造」的技術，抑制此類蚊子的數量。

生技公司Oxitec改造雄性埃及斑蚊的基因並繁殖，此類基因會促使蚊子在幼蟲時期就殺死雌性的同伴，而雄性幼蟲能夠長大成雄蚊，繼續傳遞該基因，讓會叮咬其他生物的雌蚊大量減少。

本被視為剿滅蚊子的靈丹妙藥DDT，卻以破壞環境的結局收尾，在應用新科技來剿滅蚊子的時候，不免引發許多爭議。

生技專家柯法爾就表示，希望能蒐集到足夠的數據評估對環境影響，尤其是對生態系與其他生物的影響，並將數據公開透明，而不是只站在人類的角度思考。

【更多精采內容，詳見

蚊子 基因

延伸閱讀

為何有些人特別「惹蚊」？ 最新研究發現是皮膚氣味所致

她在家中捕獲「長頭髮的蚊子」！滿頭炸毛玉米鬚網看傻 釣出神人曝真相

愛女被咬紅腫嚴立婷怒喊「滅你九族」　貼文竟遭臉書封鎖大傻眼

正妹不滿失業⋯把廚餘垃圾塞滿租屋處！房東崩潰曝驚悚畫面

相關新聞

剿滅蚊子大作戰 基改生物需評估

剿滅蚊子不易，基因改造技術惹議！過去美國因為瘧疾疫情，試圖以二氯二苯基三氯乙烷（DDT）消滅病媒蚊，但結果卻導致其他生物受到化學物質的影響，而無法生育。但生技公司更研發出基因改造技術...

火車乘客上網發文自述拒把預訂座位讓給長者 獲網友壓倒性力挺

每日郵報與LADBible報導，英國一位火車乘客近日上網發文，自述她拒絕讓出早早預訂的頭等艙（First Class）座...

研究：電玩有助提升兒童認知能力

家長們常擔心電玩對孩子不好，從擔心影響孩子心理健康、造成社交問題，到擔心他們失去運動時間都有

兒子車禍喪命…父思念亡子PO臉書合照 意外找到真愛

美國一位父親史蒂芬2015年被告知兒子巴倫已失蹤7小時，找到人時已經因車禍喪命。這名父親身歷喪子之痛，不斷在曾經與巴倫去過的地方以及社群媒體上找尋與兒子的共同回憶，希望從中獲得慰藉，也因此重逢國中青梅竹馬，情牽真愛。

真實人生／前NFL球員變身外科醫師 成功之道是「每天進步2%就好」

人生永遠不嫌晚！前美國國家美式足球聯盟（NFL）球員羅利（Myron Rolle）的足球生涯並不順遂，踢了三年的球卻始終未獲賞識，因此毅然決定轉換跑道，完成醫學學位後，成了一名神經外科醫師，從此有了不一樣的使命。...

環保人士再示威 這次被砸食物的是「他」

英國BBC報導，兩名來自反石油組織「Just Stop Oil」的環保人士24日早上進入倫敦杜莎夫人蠟像館，向英王查理三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。