已婚上司狂傳示愛簡訊還吃男同事醋 英國女告上法庭獲賠1531萬

英國一名女子因為屢屢受到已婚上司騷擾，忍無可忍告上法庭，近期獲得近42萬英鎊（約1531萬元新台幣）的高額賠償。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這位不具名的女子從2019年夏天開始，到一家運輸業相關的公司上班。當初她以為是獲得上司賞識，才被升為高階主管，想不到上司其實對她想入非非。這名上司雖然已婚，卻會傳代表「臀部」的桃子表情符號給她，想試看看兩人能不能發展「浪漫的關係」。在那之後上司又傳了唇印的表情符號，邀請女子共進燭光晚餐。

不僅如此，上司還會在喝醉後打電話給該名女子，甚至要她跟他一起「移居國外、遠走高飛」，令女子感到十分困擾。剛開始女子以開玩笑的方式回應，不過沒想到上司卻「越愛越濃」，還開始會對公司男同事吃醋。

法庭文件顯示，2020年時女子就開始深受其擾，她曾向密友表示上司「表現得像個跟蹤狂」。當時上司直接傳訊息向女子表白，提到：「如果我表現得還不夠清楚……我想讓妳知道我真的很喜歡妳。我不太會講這種話，不過如果妳沒有感覺的話，我們也無須做任何改變，我只是想讓妳知道我喜歡妳。」

女子提到，當時因為拒絕上司求愛，加薪的申請被駁回，她在薪資糾紛後提出辭呈，不過後來想收回辭呈，卻被公司拒絕。女子因此出現創傷後壓力症候群（PTSD）、焦慮、憂鬱等心理疾病，讓她憤而提告。

專門審理勞資糾紛的法官韋德（Joanna Wade）表示，該名上司對於女子帶有刻板印象，說她是個「蛇蠍美人」，更認為是因為女子提出「不合理的薪資要求」遭駁回，才會提出告訴。

現在該公司被判支付41萬9352英鎊，以賠償女子的精神損失和情感傷害。