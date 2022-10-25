快訊

侯友宜最怕藍支持者不投票？傳韓國瑜將站台

下一顆短命生菜？英國首相蘇納克的團結難關

中共軍委／何衛東非因31軍攀上習近平 對台軍演才是關鍵

研究：電玩有助提升兒童認知能力

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

家長們常擔心電玩對孩子不好，從擔心影響孩子心理健康、造成社交問題，到擔心他們失去運動時間都有。

但今天發表在美國醫學會期刊網路開放版（JAMANetwork Open）的美國研究卻顯示，這種受歡迎的消遣，或許也有認知上的好處。

研究主要作者、美國佛蒙特大學（University ofVermont）精神病學助理教授查拉尼（BaderChaarani）告訴法新社，身為具有神經影像學專業知識的電玩玩家，他自然而然對這個話題有興趣。

先前研究多聚焦電玩的有害影響，認為電玩和憂鬱症以及較具侵略性有關，但查拉尼說，那些研究的參與者相對較少，尤其是涉及腦影像的研究不多，研究結果有其局限。

他這項新研究，則和同事分析了青少年腦部認知發展（Adolescent Brain Cognitive Development, ABCD）研究數據。這項研究由美國國家衛生研究院（NationalInstitutes of Health）資助，目前持續進行當中。

查拉尼將大約2000名9歲和10歲兒童分成兩組，1組從未玩過電玩，另1組則是1天玩3小時以上，之後觀察他們的調查答案、認知測試結果和大腦影像。

之所以選擇3小時作為門檻，是因為美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）針對年齡較大兒童訂定的電玩時間限制為1到2小時。

這兩個組別各自接受兩項任務評估，第1項任務要求孩子看箭頭指向左或右，之後盡快按下左或右的按鈕，如果看到「停止」信號，則什麼都不要按，以此評估孩子控制衝動的能力。

第2個任務則讓孩子看人的臉，然後詢問隨後顯示的圖片是否匹配，以測試他們的記憶。

在使用統計方法，控制諸如父母收入、智商和心理健康症狀等可能影響結果的變數之後，團隊發現，電玩玩家在這兩項任務的表現比另1組更好。

兩組兒童執行任務時，查拉尼團隊使用功能性磁振造影（fMRI）掃描他們的大腦，結果發現電玩玩家的大腦在與注意力和記憶力相關的區塊出現較多活動。

研究作者在報告中總結道：「這些結果提出了一個有趣的可能性，也就是電玩或許可以提供具有可測量的神經認知影響的認知訓練體驗。」

查拉尼表示，現在還無法得知，是因為認知表現較好，造成孩子們打更多電動，還是認知表現較好是打電動促成。

美國

延伸閱讀

意識如何產生？人的大腦可能像量子電腦一樣運作

《無敵少俠》迎接20周年將改編電玩 同時推出系列周邊商品

馬籍女大生被殺案引台馬網友筆戰 死者弟怒罵酸民沒大腦

國際知名電玩通路為轉型兼賣尿布！？店員怨賣不出去還得裝成「彩蛋盲盒」銷售

相關新聞

研究：電玩有助提升兒童認知能力

家長們常擔心電玩對孩子不好，從擔心影響孩子心理健康、造成社交問題，到擔心他們失去運動時間都有

兒子車禍喪命…父思念亡子PO臉書合照 意外找到真愛

美國一位父親史蒂芬2015年被告知兒子巴倫已失蹤7小時，找到人時已經因車禍喪命。這名父親身歷喪子之痛，不斷在曾經與巴倫去過的地方以及社群媒體上找尋與兒子的共同回憶，希望從中獲得慰藉，也因此重逢國中青梅竹馬，情牽真愛。

真實人生／前NFL球員變身外科醫師 成功之道是「每天進步2%就好」

人生永遠不嫌晚！前美國國家美式足球聯盟（NFL）球員羅利（Myron Rolle）的足球生涯並不順遂，踢了三年的球卻始終未獲賞識，因此毅然決定轉換跑道，完成醫學學位後，成了一名神經外科醫師，從此有了不一樣的使命。...

環保人士再示威 這次被砸食物的是「他」

英國BBC報導，兩名來自反石油組織「Just Stop Oil」的環保人士24日早上進入倫敦杜莎夫人蠟像館，向英王查理三...

坐在家裡也能漫步東京街道，還和當地人聊天，十年內將成真？

疫情爆發後，大家想出國旅遊，只能看社群軟體過乾癮。但是預估10年內，任何人都可以在世界各地虛擬的街道上來去自如，隨意和別人交談，過著愜意的生活。

大韓航空事故宿霧機場暫關閉 530名國際旅客滯留

大韓航空一架載有173人的班機昨晚在菲律賓宿霧國際機場降落時衝出跑道，雖然所有乘客安全撤離，但宿霧機場因這起事故暫時關閉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。