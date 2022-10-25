兒子車禍喪命…父思念亡子PO臉書合照 意外找到真愛

美國一位父親史蒂芬2015年被告知兒子巴倫已失蹤7小時，找到人時已經因車禍喪命。這名父親身歷喪子之痛，不斷在曾經與巴倫去過的地方以及社群媒體上找尋與兒子的共同回憶，希望從中獲得慰藉，也因此重逢中學時的青梅竹馬，情牽真愛。

根據《Metro》報導，當時史蒂芬接獲愛子巴倫連續失蹤7小時候，展開尋人行動，但因兒子沒有將手機帶出門，只能瘋狂打電話給知道熟識他的人，希望能問出蹤跡。

直到警察聯繫史蒂芬，巴倫所駕駛的白色SUV在邁阿密機場附近撞毀著火，警方詢問史蒂芬是否知道巴倫的牙醫，希望取得牙齒紀錄，可以做死者比對。

接獲這突如其來的消息，史蒂芬感到天旋地轉，隔天早上他被通知車上有另名乘客已經死亡，另一名乘客倖存，但因尚未證實死者身份，警方無法告訴他是誰。驗證後得知，順利逃脫的是巴倫的朋友，而巴倫則受困車中，被火燒死。史蒂芬得知後身心崩潰，緊急通知前妻與女兒有關巴倫離世的消息，史蒂芬表示：「這是我打過最糟糕的電話」。

史蒂芬對於失去巴倫感到無比痛苦，身邊的朋友包含親密的家人，都很難與史蒂芬對話，或談起巴倫的事。史蒂芬事後回想，大多數的人都害怕死亡，對失去的概念感到不舒服，以至於大家都不敢大方地談論它。

史蒂芬也因為太過思念兒子，打破自己與巴倫原本「不把合照放上社群媒體」的約定，在臉書上放出自己與巴倫逝世前一週，兒子在場邊看球賽的背影。而這個舉動意外牽起史蒂芬與黛比的緣分，從中學時期起就認識的兩人，當時互相欣賞彼此，但卻從未說過話。

史蒂芬貼出思念巴倫照片後，黛比留言為史蒂芬打氣，因為她的兒子傑西也在2003年因為肌肉萎縮誘發併發症而死去。黛比理解失去孩子的痛苦，告訴史蒂芬只要他需求，她都可以陪他聊天。

兩人因此開始定期傳訊，一年後兩人第一次約吃午飯，史蒂芬非常清楚兩人間的情愫，但因自己尚未完成人生中寫作與環遊世界的規劃，臉書上雖有互動，但現實生活中失去了聯繫。直到2020年突然看到黛比的一則貼文，腦中閃過兒子的聲音說道：「爸爸，你若現在不打電話給黛比，你永遠失去她。」史蒂芬才驚覺，自己已經想念黛比好長一段時間，也趕快把握機會約黛比出來表明心意。

疫情期間兩人開始約會並決定一起同居，更在今年年初結婚，從那之後史蒂芬與黛比從未分開過，而他們也知道彼此的兒子都會愛著爸媽所愛的人。決定用充分享受生活的方式紀念巴倫與傑西。