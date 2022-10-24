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亞洲十大污染城市 印度佔了八個

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導

印度城市空氣污染問題嚴重。根據全球最新空氣品質偵測結果顯示， 23日早上空氣污染前十大亞洲城市中，印度就佔了8處。印度當局為了打擊空氣污染，也祭出禁止燃燒煙火以及鼓勵車輛熄火等措施。

德里未進入前十名

據《今日印度》報導，在2007年推出的「全球空氣品質指數」將指數0~50列為良好，151至200代表對所有族群都不健康，301至500則被認為有害人體健康。

根據23日早上的數據指出，印度包括國家首都區在內等8個城市空氣污染指數偏高，其中又以古爾岡指數達679，在亞洲空氣最糟糕排名中居冠，其次為達魯赫拉（543）與穆扎夫法爾普爾緊跟在後。

值得一提的是，德里並未進入前十大污染城市。除了印度各城市被列入前十大污染外，包括中國瀘州的小市上碼頭以及蒙古的巴彥浩舒的空污品質也不佳。

燃燒作物與煙火造成

由於印度在排燈節期間都會燃放煙火，多數城市空氣品質都來到有害等級，另外，燃燒農作物殘株也會讓空氣品質惡化。對此，德里首席部長基里瓦爾也列出15點冬季行為準則為要打擊空氣污染，他也指出，民眾燃燒農作物的行為依然是目前最大隱憂。

據《海灣時報》報導，1名單車騎士沙斯蒂克·特里帕蒂表示，「我騎了單車6年，每次騎的時候都感覺快窒息。居住在德里的人就是污染的受害者。」

另1名德里居民尼爾瑪拉·德什穆赫指出，「慶祝排燈節應該使用環保煙火，而不是讓污染繼續擴大。」因此，今年德里政府已經禁止生產、儲存、銷售與燃燒煙火，為了降低車輛污染，當局也鼓勵車主在等紅燈時將引擎關掉，以便減少空氣污染。

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印度 空氣品質 指數

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