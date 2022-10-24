少年問機長「如何成為駕駛」締忘年之交 14年後遨翔夢成真了
許多人都曾有過在天空中遨翔的夢。但駕駛飛機的難度不低，想學就必須度過層層的考驗。近來日本網友，就分享了一則為了成為飛機駕駛，努力數十年後有志竟成的勵志故事。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，10月6日晚間，有一班「天馬航空」由仙台開往神戶的班機。就在飛機行駛途中，機長一如往常報告班機資訊後，突然話鋒一轉，想向大家公布一件「私事」。
原來在14年前，這位機長曾經結識一位少年。當時還在就讀小學六年級少年，寫信問機長「該如何成為飛機駕駛呢」，而他也回信解答。兩人就這麼結下緣分，往後持續保持聯絡，一直互相寄送信件與電子郵件。
就在14年後的今天，該少年已經從航空學校畢業，準備投入業界受訓，正式成為機長的同行夥伴。而這位少年恰巧正搭乘著這班飛機，因此機長才會廣播向大家分享這個故事。乘客們在瞭解詳情後，立刻報以熱烈的掌聲，祝福這位努力實現夢想的青年。
今日はスカイマーク@SkymarkJ に乗ったのだが、途中機長のアナウンスが入った— 810ri (@ningnning) October 6, 2022
14年前に会社に「どうしたらパイロットになれますか？」という手紙が少年から届き、自分が返事を書いた。
その縁でずっと手紙やメールでやり取りをしていたが、その少年がついに航空大を出てパイロットになったと
網友們看了也紛紛表示「太感動了」、「看得我都要哭了」、「在當今社會，很難得有這麼暖心的故事」、「光是想像就覺得很幸福」、「去上班的心情都變好了」、「簡直就像是電影情節」、「不愧是天馬航空，和其他家就是不一樣」。
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