快訊

上次潑番茄汁！抗議人士宣揚環保 莫內名畫「乾草堆」遭潑馬鈴薯泥

好市多標價「1 符號」藏玄機 CEO證實：賣完就沒了！

少年問機長「如何成為駕駛」締忘年之交 14年後遨翔夢成真了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位小學六年級少年曾寫信詢問天馬航空機長「如合成為飛機駕駛」，如今少年已投入業界圓夢。圖擷自twitter
一位小學六年級少年曾寫信詢問天馬航空機長「如合成為飛機駕駛」，如今少年已投入業界圓夢。圖擷自twitter

許多人都曾有過在天空中遨翔的夢。但駕駛飛機的難度不低，想學就必須度過層層的考驗。近來日本網友，就分享了一則為了成為飛機駕駛，努力數十年後有志竟成的勵志故事。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，10月6日晚間，有一班「天馬航空」由仙台開往神戶的班機。就在飛機行駛途中，機長一如往常報告班機資訊後，突然話鋒一轉，想向大家公布一件「私事」。

原來在14年前，這位機長曾經結識一位少年。當時還在就讀小學六年級少年，寫信問機長「該如何成為飛機駕駛呢」，而他也回信解答。兩人就這麼結下緣分，往後持續保持聯絡，一直互相寄送信件與電子郵件。

就在14年後的今天，該少年已經從航空學校畢業，準備投入業界受訓，正式成為機長的同行夥伴。而這位少年恰巧正搭乘著這班飛機，因此機長才會廣播向大家分享這個故事。乘客們在瞭解詳情後，立刻報以熱烈的掌聲，祝福這位努力實現夢想的青年。

天馬航空的機長（左）與當初寫信的少年（右）。圖擷自twitter
天馬航空的機長（左）與當初寫信的少年（右）。圖擷自twitter

網友們看了也紛紛表示「太感動了」、「看得我都要哭了」、「在當今社會，很難得有這麼暖心的故事」、「光是想像就覺得很幸福」、「去上班的心情都變好了」、「簡直就像是電影情節」、「不愧是天馬航空，和其他家就是不一樣」。

機師

延伸閱讀

女主播洗衣「機器爆炸破裂」嚇壞 驚覺這類衣物是肇事元兇

坐飛機怕小孩哭鬧提醒鄰座 他的回答反讓網友全跪了「帥到心動」

19歲少年愛上56歲阿嬤 大秀恩愛照「想讓她過得幸福」

做這件事恐害員工丟飯碗！迪士尼員工籲遊客「拍攝禮儀」

相關新聞

紙板、雞蛋盒都能用！ 菲律賓大學生自製「防作弊裝置」爆紅

菲律賓的社群媒體近期瘋傳某大學的學生在考試期間戴著「防作弊裝置」的照片，每位學生的奇特創意也順利在全球爆紅。

警戒的空白？東京「中國龍」亂鬥事件與日本華人黑幫

日本東京在上週發生一起罕見的「暴力亂鬥事件」，案發地點位於池袋鬧區的Sunshine 60大樓餐廳中，大約100人的宴會場合，突發有十多人在現場鬥毆，待警方趕到現場時人群已經散去。警方已經證實，當日亂鬥的人群是日本的「準暴力團」——中國龍——為了替剛出獄不久的大哥接風，才舉辦了這場宴會。但為何演變成暴力事件？截至目前為止，警方並未透露太多消息，只知道當天現場可能有其他組織涉入，確切原因至今不明，也因此讓這場池袋亂鬥事件，變成日本八卦媒體捕風捉影的題材。

少年問機長「如何成為駕駛」締忘年之交 14年後遨翔夢成真了

許多人都曾有過在天空中遨翔的夢。但駕駛飛機的難度不低，想學就必須度過層層的考驗。近來日本網友，就分享了一則為了成為飛機駕駛，努力數十年最後有志竟成的勵志故事。

不准看我！買商務艙被帶到經濟艙 失控乘客辱罵空服員被逐下機

搭飛機最怕遇到的就是不配合的乘客，倘若乘客行為舉止不當，恐造成全機飛安產生疑慮。而美國一名乘客只因空服員將她商務艙位置引導錯誤，便在機上要脅機組人員9個小時不要看她，因此被請下飛機。

湖裡游泳男孩鼻子「鑽進一條蟲」 一週後因感染不幸腦死

美國來自內華達州的男孩，傳出在湖裡游完泳後感染變形蟲而死亡，醫師表示，情況極為罕見，也替家屬感到遺憾。

「飛機殘骸和行李碎片找到了」 健身大亨證實罹難、全家出遊遇劫！小飛機墜哥斯大黎加外海

哥斯大黎加當局今天證實，德國富豪沙勒（Rainer Schaller）及家人是1架在加勒比海墜毀小飛機上的乘客，當局已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。