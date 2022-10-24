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湖裡游泳男孩鼻子「鑽進一條蟲」 一週後因感染不幸腦死

聯合新聞網／ 綜合報導
男孩在湖裡游完泳後感染變形蟲而死亡。示意圖，非新聞當事者。(ingimage)
男孩在湖裡游完泳後感染變形蟲而死亡。示意圖，非新聞當事者。(ingimage)

美國來自內華達州的男孩，傳出在湖裡游完泳後感染變形蟲而死亡，醫師表示，情況極為罕見，也替家屬感到遺憾。

根據《太陽報》報導，該男孩在水壩附近的湖游泳後，感染了會侵蝕腦部的阿米巴原蟲。根據當地衛生單位發布的醫療報告指出，男孩在游完泳後的約莫一週，開始出現病症，出現頭痛、噁心、發燒與嘔吐等症狀。當地醫療官員也表示，這類感染相當罕見，而男孩是10月5日湖中游泳時，感染了阿米巴原蟲，10月19日被宣告死亡。

使男孩喪名的吃腦變形蟲，原名為福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri )，根據衛福部資料指出，單細胞阿米巴原蟲有40多種，其中只有福氏內格里阿米巴原蟲會感染人類，牠們多存在淡水湖泊及河川、溫泉水、工廠排出的溫水、飲用溫泉水、含氯量不足的游泳池水中。

若暴露在有福氏內格里阿米巴原蟲的水環境裡，牠們可能會透過鼻子進入人類大腦破壞腦組織，是一種致命感染，若不幸感染福氏內格里阿米巴原蟲，可能引起「原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM）」，其症狀一開始可能包含發燒、頭痛、噁心或嘔吐，再來可能出現頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺，病程進展快速，發病後死亡率達99％。

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