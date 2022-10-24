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不准看我！買商務艙被帶到經濟艙 失控乘客辱罵空服員被逐下機

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名乘客只因空服員將她商務艙位置引導錯誤，便在機上要脅機組人員9個小時不要看她，因此被請下飛機。(ingimage)
美國一名乘客只因空服員將她商務艙位置引導錯誤，便在機上要脅機組人員9個小時不要看她，因此被請下飛機。(ingimage)

搭飛機最怕遇到的就是不配合的乘客，倘若乘客行為舉止不當，恐造成全機飛安產生疑慮。而美國一名乘客只因空服員將她商務艙位置引導錯誤，便在機上要脅機組人員9個小時不要看她，因此被請下飛機。

根據《每日郵報》報導，一名態度惡劣的美籍乘客馬托斯，準備從澳洲雪梨飛往美國夏威夷，沒想到飛機還沒起飛，她便開始一連串的不配合運動。據了解，購買商務艙的她，登機時不小心被空服人員引導至經濟艙位置，雖然空服員馬上帶她回到正確的商務艙座位，但卻遭到馬托斯一陣口頭辱罵。

根據警方筆錄指出，回到正確位置後，馬托斯雖然心情稍微平靜，也開始喝起酒精飲料，但因為空服員過早把她的飲料收走，她又對空服員展開一陣謾罵。馬托斯的情緒變化很快，雖然她向空服員道歉，但平靜的情緒並未持續太久。

當飛機離開登機門滑行至跑道時，馬托斯開始瞪著正在示範機上安全規則的空服員，因為這位空服員是收走她飲料的那位當事人。感受到被馬托斯盯著看的空服員，感到非常害怕，因為馬托斯並未就此罷休，而是命令該空服員在接下來9個小時的航程裡，都不准出現在她視線範圍內。

為此該位空服員向座艙長與機長報告此事，機長認為，被告不穩定行為及無理的要求，對飛行安全構成威脅，因此機長決定折返將馬托斯請下飛機，並請另一位機組人員通知她此事。而馬托斯接獲通知後，情緒相當激動。

在飛機返回機場後，機組人員請馬托斯下機，但遭到拒絕，因此航警人員只好上機準備將她帶下飛機，最後馬托斯是自行走下飛機。隨後馬托斯也遭到起訴，法官判定擾亂秩序影響飛行安全，罰她600美元（約2萬台幣）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

空服員 飛安

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