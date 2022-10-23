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魚肉新科技 人工魚肉口感佳、更環保

台灣醒報／ 記者郭雅惠╱台北報導

人工魚肉將成為魚類產業的明日之星。人工魚肉是採用新鮮魚類的細胞做基因改造而成。目前已經有數家大型研發公司投入替代性魚肉的研究，例如藍納魯（BlueNalu）和野生（Wildtype）公司，這兩家公司都有影星李奧納多迪卡皮歐的投資資金挹注、大力支持。發展人工魚肉已經成為亮眼新趨勢。

李奧納多也投資

影星李奧納多迪卡皮歐在2022年二月底透過推特，公開他成為野生公司(Wildtype)的十兆美元投資計畫人之一。他表示：「野生海洋魚類目前正遭受前所未有的生態衝擊，投資人工魚肉科技研發公司，是為了落實保護海洋生態環境，同時讓人類享有美味、與海洋環境友善共存的替代性魚肉。」野生公司目前正研發口感與真實鮭魚相類似的壽司等級鮭魚。

根據英國衛報《Futurity研究新聞》報導，企業界宣稱，無肉養殖的新科技能解決許多環境問題，包括過分捕撈魚類的問題。因此，美國加州近期投資了大量資金在替代性蛋白質研究工作。有美金五百萬元的研究經費挹注在加州柏克萊大學、加州大學戴維斯分校以及加州大學洛杉磯分校。

人工魚肉美味卻不便宜

美國「好食物公司」研究專家阿佐夫表示：魚肉新科技的研發主要有三重目的：比真實蛋白質魚肉便宜的價格、風味與取得便利性。「新科技魚肉必須與真實的魚肉品嚐起來一樣好吃或更好吃，價格比較便宜、並且容易取得。」

目前，大部分研究者都有共識：新科技魚肉很有發展潛力，但是，專家也表示其價格目前來說仍然是不便宜的。目前研發出來的鮭魚、鮪魚新科技魚肉尚未能普及量化。

組成配方高度保密

目前，新科技魚肉就像植物肉類行業的發展類似，大約市佔率百分之一至百分至二。但是，新科技魚肉對自然、社會環境的影響、碳排放議題、和新科技魚肉的組成秘方，都是業者投入時必須考慮的議題。新科技魚肉的研發科技在相關業者當中，被視為高度智慧財產權，備受保護。

藍納魯公司(BlueNalu)與野生（Wildtype）都表示，目前沒有單一的方式可以為全球人口過量海鮮需求的問題解套。但是咸信，目前新科技魚肉的研發正在為產業的穩定供需奠定基礎當中。因為海洋漁業已經認知到他們目前的現狀必須改變，而現行的商業漁業運作模式也需要做改變。

亞洲國家也投入研究

另根據《Futurity研究新聞》指出，傳統海洋漁業因為海洋重金屬污染嚴重，雖然海鮮是人們補充蛋白質、omega3的重要來源，但是因為海洋污染，吃海洋魚肉的同時人們也同時吃了海洋廢棄物塑膠。目前在亞洲國家如新加坡、日本、泰國、香港，也有公司投入了新科技魚肉的研究。

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魚類 鮭魚

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