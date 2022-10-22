「上空」擼貓正妹本尊是中文老師！網友神出IG再曝南半球邪惡視角私照

喜愛毛孩的人遇到萌寵總會想「擼」一下，但近日一位長相甜美的網美秀出一段令人「害羞」的擼貓方式，讓許多網友看了直呼「要噴鼻血啦！」

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一段該網紅「用下巴擼貓」的影片，但視角逐漸往下移後，卻發現她上半身完全沒穿衣服、趴在床上擼貓，火辣程度簡直破表。

這段影片引來網友破千則留言，許多人嗨喊「有本事衝著我來，貓是無辜的」、「我願意當左邊的鏟屎官」」、「我噴鼻血啦！」、「我想擼左邊的」。

有網友神出這位網美在IG「ddyatinn」擁有16.2萬名粉絲，本尊是泰國一名中文老師，她也兼職當模特兒，除了在IG分享擼貓照爆紅之外，她也經常在版上秀出傲人身材，邪惡視角讓粉絲看了直呼幸福。