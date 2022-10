影／戰爭頻傳 男子備「核戰生存包」教網友戰地生存

近期俄羅斯總統普亭宣布將進行核武演習,更警告北約如果和俄國正面衝突,將引發全球性災難,各國都繃緊神經,要看普亭究竟會有什麼行動。英國一位作家日前就在社群媒體上分享,有鑑於戰爭越來越多,他準備了一份「求生包」,來因應隨時可能要面對的戰爭。

據《太陽報》(The Sun)報導,塔拉斯楊(Taras Young)是一名作家,不只常在各大報章撰寫戰爭相關文章,也曾出版過《英國核戰》(Nuclear War in the UK)和《面對末日》(Apocalypse Ready)等書。

日前他在個人的YouTube頻道上開箱自己準備的「求生包」,裡面裝了淨水藥劑、挖溝鏟和急救毯等物。他在影片中提到,這些物品都是在eBay或亞馬遜上買的,挖溝鏟能夠用來挖出溝渠,也能當作鋸子使用,上面還附有指南針。除此之外,他也準備了帶有哨子的信號鏡,若是有需要便能用來吸引飛機或其他救援的注意。

若是戰爭真的發生,淨水藥劑可能會成為難民的「貨幣」,因為要用淨水藥劑才能確保飲用水乾淨能飲用。塔拉斯楊也準備了能偵測輻射的偵測計,還有能夠隨身攜帶的輕便急救毯,以確保若是遇上戰爭不會失溫。

影片的最後塔拉斯楊將一把刀放入包包內,開玩笑的說:「希望這把刀只會用來切東西」。他表示,因為自己前陣子染疫,才會想到要準備「求生包」來分散染疫的不適感。塔拉斯楊在影片中強調,這份求生包只是備著玩,因為「就算有了這個工具包,也幾乎沒有人能在核戰中存活」。