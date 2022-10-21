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影／戰爭頻傳 男子備「核戰生存包」教網友戰地生存

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名作家在影片中分享自己準備的「求生包」。圖擷自YouTube
英國一名作家在影片中分享自己準備的「求生包」。圖擷自YouTube

近期俄羅斯總統普亭宣布將進行核武演習，更警告北約如果和俄國正面衝突，將引發全球性災難，各國都繃緊神經，要看普亭究竟會有什麼行動。英國一位作家日前就在社群媒體上分享，有鑑於戰爭越來越多，他準備了一份「求生包」，來因應隨時可能要面對的戰爭。

據《太陽報》（The Sun）報導，塔拉斯楊（Taras Young）是一名作家，不只常在各大報章撰寫戰爭相關文章，也曾出版過《英國核戰》（Nuclear War in the UK）和《面對末日》（Apocalypse Ready）等書。

日前他在個人的YouTube頻道上開箱自己準備的「求生包」，裡面裝了淨水藥劑、挖溝鏟和急救毯等物。他在影片中提到，這些物品都是在eBay或亞馬遜上買的，挖溝鏟能夠用來挖出溝渠，也能當作鋸子使用，上面還附有指南針。除此之外，他也準備了帶有哨子的信號鏡，若是有需要便能用來吸引飛機或其他救援的注意。

若是戰爭真的發生，淨水藥劑可能會成為難民的「貨幣」，因為要用淨水藥劑才能確保飲用水乾淨能飲用。塔拉斯楊也準備了能偵測輻射的偵測計，還有能夠隨身攜帶的輕便急救毯，以確保若是遇上戰爭不會失溫。

影片的最後塔拉斯楊將一把刀放入包包內，開玩笑的說：「希望這把刀只會用來切東西」。他表示，因為自己前陣子染疫，才會想到要準備「求生包」來分散染疫的不適感。塔拉斯楊在影片中強調，這份求生包只是備著玩，因為「就算有了這個工具包，也幾乎沒有人能在核戰中存活」。

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