快訊

比分Live／U23八局上突破僵局 墨西哥先得分2:1領先中華

左轉未禮讓直行車撞飛騎士 U23棒球國手被控不聞不問挨告

中職／兄弟遭龍完封 桃猿休兵日天上掉全年第一

日女因絲襪失蹤報警 淫賊口味獨特爆偷130對有味絲襪+底褲

香港01／ 白兔糖
繼早前偷了360件雨衣的大盜在大阪被捕後，最近在名古屋又出現一位絲襪大賊，偷了130對有味絲襪+底褲，而破案的關鍵，竟因一名女生只因不見一對絲襪報警……（YouTube截圖）
繼早前偷了360件雨衣的大盜在大阪被捕後，最近在名古屋又出現一位絲襪大賊，偷了130對有味絲襪+底褲，而破案的關鍵，竟因一名女生只因不見一對絲襪報警……（YouTube截圖）

日本又有變態淫賊！繼早前偷了360件雨衣的大盜在大阪被捕後，最近在名古屋又出現一位絲襪大賊，偷了130對有味絲襪+底褲，而破案的關鍵，竟因一名女生只因不見一對絲襪報警……

愛知縣警南署日前拘捕一位51歲的日本大叔。他在10月1日，從名古屋市南區一位住在1樓的24歲女性的露台上偷走晾著的絲襪。女生報案後，警方透過附近監視鏡頭確認到疑犯平田了的身影，以盜竊罪將他逮捕。

日媒FNN報導，警方到疑犯平田的家中搜查時，發現他家中有130件絲襪和女性内衣等等。疑犯平田承認自己的罪行，表示自己最近在同區已經犯下2、3次同類罪行。警方正調查餘罪。不過疑犯的口味比較特別，似乎鍾情大媽同款内褲深紫、玫紅色的内褲，銀色閃閃絲襪，還有不少蕾絲胸圍等「經典」款式。

每次日本警方逮捕變態收藏家，他們都會將押收的來的贓物排列好，傳媒報導時觀衆就能看到排列得很整齊的收藏品。有不少網民除了罵犯人嘔心變態之外，亦會注意警察們的整理功力。

這次愛知縣的警方亦將130對絲襪和女性和内衣展開排在地上，有網民就表示「每次有這種事件都排得美美的真係辛苦」，又有人講到如果將警方排列的過程拍下來一定很有趣。但有網民就似乎不是太滿意愛知縣警方的表現，認爲他們排得很普通「要跟色！」。更貼出從前千葉縣警方收穫的一批女性内衣，叫愛知縣警方「學著點！」。

雖然被排列技巧有待改進的警方搶了焦點，不過還是有人關注疑犯平田的。網民指出最近日本有變態會因爲看到單車坐墊興奮而犯案，表示「見到個正當 變態感覺莫名安心」，「都容易理解過偷女性雨衣心態」……

延伸閱讀：

日本航空公司推超筍月費服務　無限搭飛機、加埋房租都只需1萬

居港日女8年仍未適應的8件事　著住羽絨開冷氣超怪、搭小巴需勇氣

文章授權轉載自《香港01》

絲襪 日本 女生 名古屋

相關新聞

影／戰爭頻傳 男子備「核戰生存包」教網友戰地生存

近期俄羅斯總統普亭宣布將進行核武演習，更警告北約如果和俄國正面衝突，將引發全球性災難，各國都繃緊神經，要看普亭究竟會有什麼行動。英國一位作家日前就在社群媒體上分享，有鑑於戰爭越來越多，他準備了一份「求生包」，來因應隨時可能要面對的戰爭。

日女因絲襪失蹤報警 淫賊口味獨特爆偷130對有味絲襪+底褲

日本又有變態淫賊！繼早前偷了360件雨衣的大盜在大阪被捕後，最近在名古屋又出現一位絲襪大賊，偷了130對有味絲襪+底褲，而破案的關鍵，竟因一名女生只因不見一對絲襪報警……

自黏名車旁示威 環保人士控職員將展示中心關上走人

LADBible與每日郵報21日報導，9名示威者日前為了抗議氣候變遷，把自己黏到德國狼堡（Wolfsburg）一間福斯汽...

她們在納粹集中營相遇...一段出生入死的愛情故事

紀錄片《閣樓上的秘密》的導演馬格努斯・格騰在今年台灣國際女性影展的專訪中提到，電影裡使用了三種檔案影像：第一種是新聞影像；第二種是紀錄片主角的外婆奈莉（Nelly）與外婆的愛人訥亭（Nadine）在戰後拍的八毫米（mm）底片；第三種則是「詩意的檔案影像」，取自紀錄片大師亨利．斯托克（Henri Storck）所拍攝的紀錄片，據稱那是「為了拍攝，必須與比利時的納粹政府達成某種協議。因此存在著某種黑暗、詭譎神秘的氛圍，我們就加以運用，來配合日記的內容。」從生還者後代的閣樓出發尋索、相遇，以及三種檔案影像勾勒出來的真實故事加總，使《閣樓上的秘密》有非看不可的價值。

印度翻版「達米妮案」大反轉 警稱性侵「自導自演」

印度日前爆出翻版近10年前的「達米妮案」，震驚印度社會，但案情出現轉折，警方今天在一場記者會中，聲稱全是「受害」女子自導...

日媒緊盯駙馬：小室圭若3度落榜 傳紐約律師事務所仍會續聘

已退出日本皇室的前公主小室真子，隨夫婿小室圭移居美國。但小室圭已連續兩次在紐約州律師資格考試落榜，關於小室夫婦生活拮据及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。