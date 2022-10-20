快訊

幫女友調閱個資？北市刑大一偵查佐遭署政風室調查

義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

人倫悲劇！雲林男酒後持木棍打死75歲高齡母親

海洋不斷暖化 恐增加東亞降雨量

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
中國沿海的降雨增加與太平洋海水溫度上升有關。(Photo byIvan jbreiti on Flickr used under Creative Commons license)
中國沿海的降雨增加與太平洋海水溫度上升有關。(Photo byIvan jbreiti on Flickr used under Creative Commons license)

海洋越變越熱，導致中國沿海降雨增多。1項國際性的研究發現，過去36萬年來，中國東部發生的季風雨增加與海水的熱含量提高有關。專家也提醒，如果人類持續製造溫室氣體讓地球暖化，不只海水溫度越來越高，還包括出現暴雨及海洋生態系統破壞。

海水變暖影響降雨

據《SciTechDaily》報導，美國羅格斯大學科學家亞爾·羅森塔爾指出，近期海洋熱含量增加與熱帶風暴程度的加劇有關。他表示，「研究發現海洋熱結構的變化會影響水分、潛熱的傳遞以及抵達陸地時的發展。」

研究發現，低與高緯度海平面溫度差異，不只控制赤道上層海洋的能量如何被吸收，也會影響到風如何將水分從海洋帶往陸地去。中國同濟大學科學家詹吉銘（譯音）也指出，過去36萬年來，中國東部地區出現季風雨增加就是與印度洋太平洋暖池的熱含量提高有關，很可能就是因為攜帶更多水分以及從海洋到陸地的水蒸氣吸收的潛熱。

熱能被海洋吸收

據《衛報》報導，人類製造排放到大氣的溫室氣體，估計有9成會被海洋吸收，如今海平面以下2公里的海水的暖化速度，相較1960年代出現倍增。澳洲新南威爾斯大學海洋學家英格蘭表示，「海洋變暖導致出現如洪水般的降雨、融冰和海平面上升並破壞珊瑚礁生態系統。」

美國國家大氣研究中心學者凱文·特倫伯斯表示，最近幾天澳洲維多利亞省部分地區降雨量提高，與珊瑚海和塔斯曼海的高溫有關。

他指出，「海洋儲存了所有地球變暖的記憶，海洋暖化無情，對海平面上升造成了巨大影響，也會讓天氣系統規格變得越大、越強而且持續更久。」

本次研究結果刊登在《自然》及《Nature Reviews: Earth and Environment》期刊。

【更多精采內容，詳見

暖化 珊瑚 美國

延伸閱讀

參與全球最大型中風基因研究 台灣研究團隊貢獻卓越

今年人均GDP冠東亞？ 朱澤民：應該是比日韓高

遠古病毒藏於冰川 暖化使其現江湖

英工程師透過Google地圖警告：倫敦和這些地區30年後恐淹沒

相關新聞

落地才知副機師「沒帶飛行執照」 樂桃2航班取消影響349人

日本讀賣電視台報導，日本廉價航空樂桃航空一名30多歲副機師在當地時間19日上午9時執飛從關西機場飛往仙台機場的班機時，竟...

海洋不斷暖化 恐增加東亞降雨量

海洋越變越熱，導致中國沿海降雨增多。1項國際性的研究發現，過去36萬年來，中國東部發生的季風雨增加與海水的熱含量提高有關。專家也提醒，如果人類持續製造溫室氣體讓地球暖化，不只海水溫度越來越高，還包括出

男子闖廢棄空屋冒險 發現隱密牙科診所宛如恐怖片場景

一名男子日前在社群媒體上分享自己到廢棄房屋探險的影片，讓不少人看了都「毛毛的」。

丈夫無故自殺身亡 它映照科索沃女性的社會處境

《失聲譯語》（Vera Dreams of The Sea）電影的開場，是一片平靜廣袤的藍色海洋，主角維拉閉眼並做著白日夢。這樣的大海也許象徵著夢想，但隨著劇情的發展，我們發現維拉逐漸感受到沉重的壓力、悲傷後，對夢想的追求似乎成了某種負擔。

伊朗攀岩女將出賽未戴頭巾 返國受英雄式歡迎

伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾遭警察逮捕後去世，引發全國各地抗議。伊朗女子攀岩好手雷卡比（...

荷蘭殖民時獲爪哇人骸骨等文物 印尼促歸還

印尼已要求荷蘭歸還至少八件在殖民時期取得的藝術品及自然歷史收藏品，包括人類祖先「爪哇人」的骸骨。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。